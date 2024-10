Morelos: Reportera agredida hace un año por policías dice que no se ha resuelto su denuncia penal

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- Estrella Pedroza, reportera de Morelos, denunció que a poco más de un año de haber sido agredida e intimidada por un grupo de elementos del Mando coordinado de Seguridad Pública estatal en el exterior de la Fiscalía anticorrupción, no solamente no se han resuelto la denuncia penal y la queja que interpuso ante la Fiscalía y la Comisión de derechos humanos, sino que se le ha negado información y se ha ocultado el caso.

El 30 de septiembre de 2023, cuando documentaba quejas de vecinos por una fuerte custodia de la sede de la Fiscalía anticorrupción, fue rodeada por agentes del Mando unificado bajo la responsabilidad del comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quienes la sometieron para arrastrarla hasta una patrulla, le intentaron arrebatar el teléfono con el que grababa, la intimidaron y la amenazaron con acusarla de un delito grave.

La agresión quedó grabada en videos por parte de vecinos de la zona, además de que Estrella pudo pedir ayuda a otros colegas, uno de los cuales (Teodoro Rentería) acudió en su auxilio y la rescató de los agentes.

Así fue como la reportera Estrella Pedroza es detenida, jaloneada, golpeada y sacada por la fuerza de su vehículo por elementos de la Policía de Morelos. pic.twitter.com/YqqrMaUHn7 — David Ordaz (@david_ordaz) October 1, 2023

?? Denuncia urgente: Nuestra colaboradora Estrella Pedroza, de la Jornada Morelos, fue brutalmente agredida por la Policía Morelos. Detenida, golpeada y amenazada por tomar fotos de la Fiscalía Anticorrupción. Exigimos justicia y respeto a la libertad de prensa. #LibertadDePrensa… pic.twitter.com/oxKfyEjckL — La Jornada Morelos (@MorelosJornada) September 30, 2023

Acompañada por organizaciones de periodistas y defensoras de libertad de expresión como Artículo 19, la Red de mujeres periodistas de Morelos, Propuesta Cívica, este lunes 7 la periodista dijo que a pesar de que interpuso denuncia penal en contra de los elementos, así como una queja ante la Comisión de derechos humanos, ninguna de las instancias ha avanzado en la resolución respectiva, y mucho menos se ha sancionado a los responsables.

La Comisión de seguridad pública anunció una investigación interna de la que tampoco surgieron resultados, y ésta ha sido ocultada aún por vía de solicitudes de información.

Por el contrario, días después de lo ocurrido desde áreas de comunicación social del gobierno del estado se divulgaron versiones que pretendieron estigmatizar y criminalizar a la reportera.

“Y yo me quedé paralizada, enfrentando crisis de ansiedad, miedo y paranoia, sintiéndome insegura. Esto me afectó profundamente y, durante varias semanas, no pude realizar mis labores. Sin embargo, a un año y siete días de los hechos, persisten la impunidad y la falta de justicia”, dijo la reportera en un pronunciamiento que leyó durante la rueda de prensa.

Investigación congelada

Agregó que la investigación en la Fiscalía General, dirigida por Uriel Carmona Gándara, “fue congelada. Según información interna, "extrañamente los jefes ordenaron no mover un solo dedo en esa carpeta". A la fecha, el acceso a los detalles de mi caso sigue siendo un misterio. Nunca recibí notificación alguna por parte de la Comisión de Seguridad Pública, ni se me solicitó aportar detalles sobre la investigación, si es que alguna vez realmente comenzó”, expuso.

Estrella recordó que esto ocurrió en Morelos, entidad que cuenta con una Alerta por Violencia de Género desde 2015, y cuando había un fuerte conflicto entre el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco y la Fiscalía anticorrupción.

La reportera y las organizaciones acompañantes exigen que las investigaciones concluyan con sanciones para los responsables, pero que también se ofrezca a Estrella Pedroza una disculpa pública y la reparación integral del daño que le corresponde como víctima de un acto arbitrario de abuso de autoridad.

“No nada más es un acto de memoria, sino una exigencia de justicia a las autoridades que correspondan”, dijo Pedro Cárdenas, de Artículo 19.

Guadalupe Sayago Lira, comunicadora comunitaria de Tecuán radio, dijo que estas agresiones continúan ocurriendo en todo el país “y hacemos un llamado a que dejen de ocurrir”.

Martha Roa, integrante de la Red de mujeres periodistas de Morelos, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, a la fiscalía, a quienes recordó que en este “tiempo de mujeres” Estrella no ha tenido justicia, a pesar de hacer sido agredida “por quienes debían de salvaguardar su integridad”.

“Estrella ha sido desoída, no ha sido atendida a un año de los hechos, es un abuso de poder, prepotencia, intimidación de la que fue objeto. Nos unimos porque queremos que cuente con las garantías y sea resarcida. Es tiempo de mujeres, nos lo acaban de decir, y las mujeres hacemos el periodismo”.