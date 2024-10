Hallan desmembrado a técnico que trabajó en la película Roma; gobernador dice que fue por una riña

XALAPA, Ver. (apro).- El asesinato del técnico en iluminación Víctor Muro Velásquez, cuyo cuerpo fue desmembrado y abandonado en dos viviendas distintas en la zona centro de Xalapa, se debió a una “pelea” entre compañeros en una casa que rentaban, dijo el gobernador Cuitláhuac García este miércoles.

Los restos de Víctor Muro fueron hallados la tarde del lunes en viviendas abandonadas en la ciudad.

Por estos hechos la Fiscalía General de Veracruz informó que hay una persona detenida.

Sobre el tema, el gobernador detalló que un equipo de grabación buscaba locaciones de casas abandonadas en Xalapa: “Entonces por eso la fiscalía dio con el responsable que era parte del equipo y el presunto responsable decide ocultar su hecho cercenando y arrojando las partes del cuerpo en casas abandonadas, porque las conocía”.

Cuestionado sobre los hechos de inseguridad y los pronunciamientos de la comunidad cinematográfica en Veracruz, quienes han cancelado eventos tras el crimen, respondió: “Están seguros aquí, pero también pedirles que revisen la situación de sus compañeros, cómo es posible que entre dos se maten, eso no debe suceder. Fue una riña”.

“Este no es un problema de seguridad. No fue atacado por un grupo delictivo. La línea de investigación es que su compañero de trabajo se atrevió a privarlo de la vida (…) Está detenido el compañero de él. Que lo sepan muy bien para que no les mientan de que es inseguridad (…) Es falso que sean cineastas, son trabajadores de una empresa que da iluminación.

“Se habrán peleado, habrán… uno en venganza de algo que le hizo el otro, no sé. Pero un compañero se atreve a privarle de la vida a su otro compañero. O sea, ¿cuál inseguridad? Es una situación ahí personal”, dijo en conferencia de prensa, e insistió: “¿Cuál inseguridad? Más bien habría que pedirles que no resuelvan sus diferencias de esa manera”