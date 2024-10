“Una bajeza”: Gustavo Macalpin habló así sobre su despido durante una transmisión en vivo (Video)

MEXICALI, BC (apro).- Gustavo Macalpin, conductor que fue despedido durante una transmisión en vivo, señaló que fue un “acto violento” y de “bajeza” por parte del director del Canal 66, medio de comunicación ubicado en Mexicali, Baja California.

El también abogado lo señaló en torno a los hechos registrados durante la noche del pasado lunes 7 de octubre, donde mientras estaba al aire el programa “Ciudadano 2.0”, el director general Luis Arnoldo Cabada Alvídrez entró a cuadro para darle la notica.

Debido al revuelo generado durante toda la jornada del martes, Macalpin compartió una transmisión en vivo de más de 26 minutos de duración en su cuenta personal de Facebook.

Ahí, rememoró el despido, la actitud del propietario y el impacto mediático posterior, así como las entrevistas concedidas al tomarse el tema como una cuestión de censura.

Agregó que estuvo casi siete años al frente del programa “Ciudadano 2.0”, mismo que calificó de “más exitoso que ha tenido Canal 66”, por lo que se mostró sorprendido ante la forma de dejarlo sin trabajo.

“¿Por qué así? ¿Por qué hacer una bajeza de semejante tamaño?”, expresó el abogado, quien aseguró desconocer las causas, pues él se dedica a la crítica y sátira política y es conocido por este estilo.

Descartó que la causa hayan sido sus críticas hacia Carlos Torres, esposo de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de enfatizar que tampoco fue por una cuestión laboral, pues él se mostraba disciplinado e “impecable” para realizar su trabajo.

“Yo sé que fue una grosería de un tamaño, Dios santo… fue una bajeza que nunca había visto, mucho menos había vivido, pero eso no quita que eso yo esté agradecido por todo el tiempo que trabajé en esa empresa”, aseguró el conductor.

Gustavo Macalpin remarcó que continuará con sus temas y su estilo.

“Algunas personas me preguntan ‘¿Ahora qué sigue?’, pues lo que sigue es que voy a hacer crítica política. Me voy a seguir burlando de los políticos, voy a seguir haciendo sátira. Me importa un reverendo cacahuate a quien le guste y a quien no. Ya comprobé que a la audiencia, a la gente, a los ciudadanos sí les gusta ese tipo de contenido”, dijo.

Este miércoles volvió a retomar el tema en Facebook: “Pasé uno de los momentos más humillantes, incomodos, injustos e indignantes de toda mi vida”, además de acusar la forma de actuar de Luis Arnaldo Cabada.

“Llevó a cabo un acto de violencia en contra de mi persona. Me despidió completamente en vivo con la clara intención de amedrentarme e intimidarme”, expresó, además de agradecer el apoyo de las y los seguidores de su contenido.