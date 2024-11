Madre denuncia que Marilyn Cote drogó a su hijo para que se casara con ella (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pseudopsiquiatra Marilyn Cote diagnosticó a un joven estadunidense, de nombre Bryant, como un “psicópata maligno con esquizofrenia y trastorno de personalidad” y prometió que lo curaría en tres meses si se quedaba en Puebla con ella, esto con el fin de casarse con él, denunció la madre del hombre a “NMás”.

Bryant, de 22 años, tenía problemas con adicciones, por lo que Aurora, su madre –originaria de Veracruz–, llevó al joven con la supuesta doctora a Puebla. “Lo consultó, le hizo la prueba, habló con él y me dijo que a los 15 días tenía el diagnóstico”, describió. “Me llamó para el diagnóstico y dijo que era un psicópata maligno con esquizofrenia y trastorno de personalidad”.

Cote prometió a la madre que “curaría” a su hijo en tres meses. Previamente –el mismo día de la primera consulta–, la pseudomédica le dijo a Aurora que quería contratar a su hijo para que hiciera videos de publicidad, al ser rubio. Cote prometió a Aurora que pagaría viáticos y hospedaje e incluso que le daría el 50% de descuento, según consignó “NMás”.

“Ella fue, se le metió, terminó en su cama, me dijo que se tenía que casar con ella por su familia porque ella era señorita de casa”, relató Aurora. “Ella me dijo que se enamoró de mi hijo, que no me preocupara y que ella tenía todo, ‘solo debe amarme y quererme’. A mi hijo lo traía dopado y drogado”, afirmó y, según ese medio, Aurora incluso mostró el acta de matrimonio.

En redes sociales ha circulado el video en el que se observa a Cote pidiéndole matrimonio, con un reloj, al joven, que aparecía en videos publicitarios de la clínica y promocionando regalos a los seguidores de las redes sociales de Cote.

¡Escalofriante! Revelan que Marilyn Cote "enananoró" a un paciente y lo obligó a casarse con ella. #MarilynCote #Puebla pic.twitter.com/epbjNdU40R z — Puebla (@PueblaenLinea) November 11, 2024

Según el reportaje, la madre y hermana de Cote advirtieron a la madre de Bryant sobre la pseudomédica y el potencial peligro en el que se encontraba el joven. “Mi hija es una estafadora, todos los títulos son falsos, son comprados, todo lo de redes la señora y la hermana me lo dijeron, pero me quedé en shock cuando me dijeron que me lo quería matar”.

“Mi hijo me dijo que ya no quería tomar medicamento, y no dejó que lo inyectara y se enojó muy feo”, denunció Aurora y según ella, la pseudoneurocientífica golpeaba, maltrataba y sacaba a la calle a su hijo, donde dormía.

De acuerdo con la madre, ella regresó a México de Estados Unidos para rescatar a Bryant, quien posteriormente fue llevado a otra clínica y actualmente se encuentra en otro país. Según “NMás”, la mujer acudió el lunes 11 de noviembre a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para denunciar a Cote y pidió una entrevista con el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.