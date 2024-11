Melanie Barragán narra cómo la atacó Christian de Jesús (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez después de la golpiza que sufrió a manos de su pareja, dejándola hospitalizada, Melanie alzó la voz para agradecer a quiénes la han apoyado, exigir a las autoridades que se haga justicia, y pedir a otras víctimas de violencia que no se queden calladas, al compartir su testimonio en una entrevista con N+ Foro.

Tras la brutal agresión que sufrió la madrugada del 1 de noviembre, Melanie Barragán también contó más detalles sobre su caso, y denunció que la policía no quiso llevarse detenido al agresor tras el ataque, cuando una patrulla acudió a la fiesta en la que se encontraban, al argumentar que no existía una orden de detención.

El caso provocó indignación en todo el país, después de que se compartiera el video de la golpiza que le propinó Christian de Jesús Rojas Martínez a Melanie Barragán, dejándola con graves lesiones de las que tardará en recuperarse.

A trece días de la agresión que sucedió después de una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, Tamaulipas, Christian de Jesús sigue prófugo, aunque la fiscalía del estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos por cualquier información que ayude a encontrarlo.

Mientras tanto, Melanie fue dada de alta del hospital y se recupera en casa. Su ojo izquierdo se logró salvar con una cirugía exitosa, pero todavía necesita otras cirugías en la nariz y en la mandíbula.

La joven estudiante de enfermería contó que Christian de Jesús tuvo comportamientos inadecuados en la fiesta hacia su amiga, Danna Paola. "Estábamos en una fiesta, ese día me acuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna y yo le quité la mano del glúteo, entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que eso no se debía hacer, es mi amiga y que no pasaba nada, que se podría resolver mañana con tranquilad, entonces salimos de la fiesta”.

La violencia estalló cuando Christian, al no encontrar las llaves de su automóvil, atacó a Melanie mientras la acusaba de tenerlas. “Toma el carro y se va y luego regresa y me golpea porque según yo tenía las llaves de su carro porque él no las encontraba. A él se le cayeron y pensaba que yo las tenía”, señaló la víctima.

En el video se observa como Christian atacó a Melanie, lanzándole un puñetazo al ojo que la derribó y continuó golpeándola en el piso, mientras su amiga Danna Paola intentaba detenerlo. Al no conseguirlo fue corriendo a buscar ayuda. El video termina con Christian arrastrando a Melanie por la calle. Después de eso, la siguió golpeando.

"Recuerdo que intentaba levantarme, yo me estaba ahogando con mi sangre, estaba intentando levantarme, él me empujaba y no me dejaba. La policía no quiso llevárselo porque dijeron que no había una orden para poder llevárselo. Y se fugó", dijo.

Posteriormente, cuando Melanie se encontraba en el hospital, Christian de Jesús se presentó para verla. En ese momento tampoco lo detuvieron porque el Ministerio Público tardó mucho tiempo en presentarse para que se pudiera hacer la denuncia formal y arribó hasta las 14:00 horas, según informó N+Foro.

En la entrevista, Melanie expresó su agradecimiento a su amiga Danna Paola, quien intentó detener a Christian de Jesús cuando la atacó a golpes. “Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si Danna no hubiera estado ahí, no estaría contando mi historia”.

“Danna fue un ángel para mí en ese momento”, resaltó. “Hizo lo que pudo para quitármelo de encima, ya cuando de verdad vio que no podía pidió ayuda y se lo agradezco demasiado”.

Igualmente agradeció a su madre por su apoyo. “Mi mamá me está ayudando, está conmigo en todo momento”.

A las autoridades les pidió que capturen a Christian de Jesús y pague por lo que le hizo. “No me gustaría que otras personas sufran lo que yo sufrí”.

La fiscalía realizó un cateo del inmueble en el que vivía la familia de Christian de Jesús Rojas Martínez en la zona rural de Altamira, Tamaulipas. Se desconoce su paradero, así como el de su madre, padre y dos hermanos.