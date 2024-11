Hallan vacías las góndolas robadas en Zacatecas con mineral valuado en 50 millones de dólares

ZACATECAS, Zac.- Agentes de la Guardia Nacional localizaron en Durango las góndolas, cargadas con concentrado mineral, que fueron robadas a la mina Peñasquito, pero estaban vacías.

Peñasquito produce oro, plata y otros metales. Hasta donde se sabe el concentrado robado era de oro y plata.

Los contenedores fueron hallados en la comunidad La Fe, municipio duranguense de Cuencame, confirmó Rodrigo Reyes, secretario de gobierno de Zacatecas.

Tras la localización, el gobernador David Monreal, declaró que este robo está "lleno de sospechosismo" e informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y que las autoridades de Zacatecas colaboran con algunas investigaciones.

El llamado "robo del siglo" fue perpetrado el pasado de 31 de octubre por un grupo armado cuando las góndolas eran transportadas por tractocamiones en la carretera federal 54 Zacatecas- Saltillo.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional, Juan Manríquez, confirmó el lunes 4 de noviembre el robo, dijo entonces, de seis góndolas a la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil.

Días después, las autoridades estatales precisaron que, tras una reunión con directivos de la mina, propiedad de la trasnacional estadunidense New Mont, les confirmaron que eran en total nueve góndolas robadas.

Entrevistado este jueves sobre la localización de las góndolas vacías en Durango, el gobernador David Monreal declaró: " ahora sí que está lleno de sospechismo, es increíble como se dio un robo tan bien planeado”.

El mandatario dijo que no quiere especular, pero cuestionó que la mina no haya solicitado vigilancia de las corporaciones de seguridad para el traslado de una carga mineral de " un valor, cómo han estado expresado, superior a los 50 millones de dólares. No lo dejas a la deriva".

Y agregó: " Hay muchas cosas en la especulación desde cómo robas siete góndolas de ese tamaño y cómo haces un traslado de un valor de 50 millones de dólares sin informar, sin escoltar sin nada. Hay muchas cosas que no se han revisado".

David Monreal afirmó que, cómo protocolo de seguridad, las corporaciones brindan acompañamiento a empresas y compañías mineras para el traslado de mercancías, "entonces tampoco se informó a ninguna autoridad: llevamos esto de valor".