“Fue por lucido”: Score International sobre conductor que provocó dos muertes en Baja 1000 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de la empresa Score International, organizadora de la carrera fuera de camino Baja 1000, calificaron de “lucido” al responsable de la colisión múltiple que generó dos muertes en la revisión mecánica, además de aclarar que no es piloto profesional.

Juan Tintos Funcke y Abelardo Grijalva Carranza, gerente general y presidente y director de la compañía, respectivamente, lo señalaron este jueves en rueda de prensa, luego del accidente registrado en la calle Club Rotario que terminó con cuatro atropellados y cuatro vehículos involucrados.

De acuerdo a los datos generales, el conductor está identificado como Eduardo “N” y manejaba un vehículo de la categoría “Trophy”, quien aceleró hasta chocar por alcance contra el vehículo que lo precedía en la fila de la revisión.

Esto generó que una persona resultara cercenada de una mano y otra prensada entre dos carros; los fallecidos son Fred Goff James y Esteban Velázquez, ambos de origen extranjero, quienes estaban en la concurrida zona de equipos y fanáticos a las 10:40 horas, como quedó registrado en diversos videos que circularon por redes sociales.

“Yo creo que si vemos los videos, yo creo que por lucido. No hay otra explicación: no vamos a tapar el sol con un dedo. Definitivamente es un miembro del equipo, pero no es un piloto experimentado para nada”, subrayó el presidente de la compañía.

Agregó que el piloto Russell Buehler, quien acudió a la rueda de prensa, estaba a la espera de que llegaran con el carro número 79, del equipo Buehler Motorsports, para continuar con el proceso.

“Si va prendido es a vuelta de rueda: esto es una caravana a vuelta de rueda. No tenemos idea… la única palabra educada que puede salir de nosotros es que fue por lucido. No midió las consecuencias y no tenía la experiencia para haber hecho eso que hizo”, remarcó Grijalva Carranza, al tiempo que el gerente coincidió que fue “por lucimiento”.

Tintos Funcke lamentó el accidente de la edición 57 de la justa deportiva y aseguró que están pendientes de la atención médica de las personas que fueron trasladadas a un hospital privado; todos son de Estados Unidos, de 47, 58 y 57 años (este último con daños en una mano).

“El accidente se debió a la imprudencia de un miembro de un equipo competidor, razón por la cual se encuentra el vehículo confiscado y el responsable detenido”, dijo, además de puntualizar que el responsable aceleró y perdió el control de la unidad.

Reiteró que la empresa trabaja para garantizar que los lesionados reciban la atención médica necesaria, además de que están en contacto con autoridades municipales y estatales.

Sobre una sanción, dijo que recibirán una por parte del gobierno municipal de Ensenada, aunque no refirió el monto.

Los representantes de Score puntualizaron que el vehículo no competirá en la edición 57 programada para este viernes 15 de noviembre, al no estar confiscado por las autoridades de seguridad; los demás carros involucrados no tienen responsabilidad y estaban apagados, según fue explicado en la rueda de prensa.