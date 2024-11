“Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”: Melanie manda mensaje a Christian, su agresor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 20 días de la agresión que sufrió Melanie Barragán a manos de su expareja, Christian ‘N’ sigue prófugo de la justicia, por lo que la joven ha utilizado sus redes sociales para exponerlo, además de compartir fotos y mensajes pidiendo ayuda para encontrarlo.

En su más reciente publicación en Facebook e Instagram, Melanie compartió una fotografía de Christian, acompañada de un mensaje contundente: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”.

El caso provocó indignación en todo el país después de que se compartiera el video de la golpiza que le propinó Christian ‘N’ a Melanie Barragán, dejándola con graves lesiones de las que tardará en recuperarse.

Por otro lado, Melanie también ha utilizado su cuenta de TikTok para difundir la violencia que sufrió a manos de su expareja. Acompañado de la canción “Venganza” de No Te Va a Gustar y Nicki Nicole. Melanie expuso imágenes del presunto agresor pidiendo ayuda para llevarlo ante la justicia: “20 días han pasado de mi agresión y aún no aparece este sujeto llamado Christian. Por favor, ayúdenme a encontrarlo y que pague ante la ley lo que me hizo”.

La fiscalía del estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos por cualquier información que ayude a encontrarlo.

La agresión contra Melanie

La joven, estudiante de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sufrió una brutal golpiza la madrugada del 1 de noviembre que la dejó hospitalizada. La agresión sucedió después de una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que Melanie se encontraba en la calle junto a su amiga Danna Paola, cuando Christian de Jesús “N” la atacó a golpes, lanzándole un puñetazo en el ojo y tirándola al suelo, mientras su amiga intentaba detenerlo.

Tras la brutal agresión, Melanie fue trasladada de urgencia al Hospital Regional No. 6 de IMSS. Pasó varios días hospitalizada y estuvo cerca de perder el ojo izquierdo, sin embargo, lograron salvarlo con una cirugía. Actualmente Melanie se encuentra recuperándose en casa, aunque sigue pendiente una cirugía para su nariz.

En entrevista con N+ Foro, la joven contó que la violencia estalló cuando Christian, al no encontrar las llaves de su automóvil, atacó a Melanie mientras la acusaba de tenerlas.

Respuesta institucional

Mientras Melanie busca que sea localizado su agresor, el caso sigue provocando reacciones de diversas instituciones. La UAT manifestó su solidaridad con Melanie, otorgándole una beca permanente y acceso a apoyo psicológico y médico, además de que el rector de la universidad fue a visitarla a su casa en donde se comprometió a seguir apoyando.

Asimismo, destacaron la actuación de Danna Paola, amiga de Melanie “Reconocemos también a Danna Paola, quien con valentía demostró un acto ejemplar de sororidad y solidaridad”.

Fieles a nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad estudiantil, en la UAT acompañamos de cerca a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/ffEbupXut6 — Universidad Autónoma de Tamaulipas (@UAT_mx) November 15, 2024

El caso también generó reacciones en las esferas políticas. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, condenó los hechos y aseguró que no tolerará ninguna forma de violencia de género.