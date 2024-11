Acusan al gobernador Salomón Jara de estar protegido por el Cártel de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, afirmó que el gobernador Salomón Jara Cruz realizó su segundo Informe de Gobierno en el Istmo de Tehuantepec, por tres cosas, porque ahí se siente protegido por el Cártel de Oaxaca, segundo, porque no quería que el magisterio estropeara su evento y, tercero, porque le dio vergüenza que no hay obras que valgan la pena.

En su conferencia semanal, la panista fue directa al sostener que Salomón Jara realizó su informe “en Juchitán porque ahí se sintió más seguro, acuérdense que tenemos ahí el Cártel de Oaxaca o del Istmo”.

Ahí, agregó, también “estaba en su casa muy tranquilo y porque aquí (en la capital) los maestros ya estaban apuntando para echarle a perder su entrega de informe”, sin embargo, ese hecho no impidió que los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realizaran una marcha masiva y una protesta frente al Palacio de Gobierno.

Y en tercer lugar “siento que le debe dar pena al señor gobernador presentar un informe cuando tiene la conciencia de que no ha hecho nada que valga la pena”.

El secretario general del PAN, Sotero Santiago, agregó que el gobierno del morenista Salomón Jara es de hipocresía y mentiras, al sostener que es el quinto estado más seguro del país cuando el robo a joyerías, mercados de artesanías, las masacres de seis guaruras de un líder de transportistas, atentados en el Centro Histórico, el asesinato de dos mujeres triquis, desmienten al gobernador.

El hecho de que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, diga que los hechos violentos son “hechos aislados y fortuitos”, no solo miente, sino que “más bien deduce uno de un pacto preestablecido con el crimen como lo que pasó en la colonia Reforma que dejó 6 muertos y el gobierno no hizo nada”.

Otro hecho es la atropellada inauguración del parque primavera donde dos días después los peces en uno de los estanques ya estaban muertos.

“Es decir, para mí que es un fraude al patrimonio de los oaxaqueños porque en un acto tan simple a la vista y hay este resultado que fue meramente para tapar el ojo al macho. Es un acto de suma hipocresía. Es una simulación de ejercicio de gobierno”.

Además, el gobernador no ha informado cuánto ejerció de recursos en estos 2 años de gobierno, más bien cuánto costo la movilización de los acarreados a su informe al Istmo.

“Quisiera saber cuántos puentes, carreteras, cuantas escuelas, sistemas de agua, que nos dijeran dónde están esas obras”, pero nada.

“Lo peor es que en el congreso no hubo una sola pregunta al secretario de gobierno que entregó el informe, pero no hubo ningún cuestionamiento en el ejercicio de esta administración. Se habla de que son muy austeros, pero no se refleja en cosas concretas en la población”.

“Ahí está el Hospital Civil. No hay medicamentos, quisiera ver un solo punto donde marque la diferencia, una sola calle, una carretera, un hospital o una clínica que este marcando una diferencia entre los 80 años de gobierno de los conservadores y este gobierno que se dice transparente, que se dice honesto y la verdad es que no lo veo, no hay un solo hospital con toda una característica que marco el señor López con el sistema Dinamarca, aunque sea una clínica que nos dijeran donde está”.