Chiapanecos colocan altar en memoria del sacerdote Marcelo Pérez y exigen justicia tras su asesinato

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- A casi dos semanas del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, decenas de habitantes de esta ciudad turística, colocaron en la Plaza Catedral un altar de muertos dedicado a su memoria, demandando justicia.

“Venimos a decirle a la ciudadanía que Marcelo sigue vivo; y a las autoridades municipales, estatales y federales que hagan justicia, que no estamos contentos ni convencidos de que el autor material detenido sea el responsable; hay autores intelectuales, nos interesa que sean presentados y sean enjuiciados”, dijo Martín López López, habitante de la colonia Maya, uno de los organizadores a montar “el altar colectivo en memoria del padre Marcelo”.

Desde las seis de la tarde, empezaron a llegar al lugar personas, algunas en grupo, llevando velas, flores, juncia (hojas de pino) pan, conservas, que empezaron a colocar junto a la cruz que se encuentra que se encuentra en la plaza frente a la catedral

“Hoy en el día de muertos, venimos a dar nuestra palabra, palabra de indignación que sale de nuestro corazón”, “padre Marcelo, los niños te extrañamos”, “tu palabra es semilla”, “sigues vivo porque seguiremos luchando por justicia y dignidad”, “padre Marcelo, tú no has muerto” y “justicia para el padre Marcelo”, fueron las leyendas en cartulinas que se colocaron en el altar.

Martín López, dijo que el padre Marcelo en su colonia Maya, donde luchan para proteger Los Humedales, “él nos acompañó en peregrinaciones; apoyó a todos los movimientos que tienen que ver con la lucha de la madre tierra y la defensa del territorio, los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios; por eso merece seguir vivo, merece que los resucitemos, así como resucitamos a Jesús cuando decimos lo que él dijo, vamos a resucitar a Marcelo porque seguiremos haciendo lo que él hizo y diciendo lo que él dijo”.

López manifestó que existen dudas acerca de si la el hombre identificado como Edgar, detenido bajo la acusación de ser el autor material del asesinato del sacerdote, es el verdadero responsable. “Decimos que él quizá no es el autor ni siquiera material porque no coincide con la persona que se ve en un video, pero más allá de esto, lo que queremos es que sean detenidos los autores intelectuales. No sabemos quiénes son los que mandaron a matar a Marcelo”.

Señaló que la convocatoria a poner el altar y honrar la memoria del sacerdote, la hizo la sociedad civil, ambientalistas y personas cercanas a la diócesis; pobladores del barrio de Cuxtitali, donde lo asesinaron; “personas que valoramos el trabajo del padre Marcelo y estamos diciendo que Marcelo está vivo. Somos grupos a los que él apoyó”.

El Jubileo Ministerio de San Diego, California y círculos de paz, enviaron un mensaje: “Expresamos nuestro dolor y nuestra preocupación por la trágica muerte del padre Marcelo. Sigues y seguirás vivo entre nosotros; sembraste la semilla que ahora se multiplica en miles de corazones. Quienes mataron tu cuerpo no lograron matar tu palabra; al contrario, ahora se replica y exigimos justicia. Pueden callar una voz, pero no callar todas nuestras voces. Padre Marcelo, nos enseñaste el camino para luchar por la justicia, por los derechos humanos, por nuestro territorio y por la paz”.

Otras ONG colocaron un altar un altar en la Plaza Catedral “en memoria de las niñas, niños y adolescentes que no debieron morir”.

En el marco del día de muertos, Melel Xojobal y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), denunciaron la muerte impune de 149 niñas, niños y adolescentes ocurridos en Chiapas durante el sexenio 2018-2024.

Agregaron: “Alzamos la voz contra estas muertes que no debieron ocurrir, ya que son resultado de la violencia imperante, así como de la omisión de las autoridades para garantizar justicia y seguridad para las infancias y adolescencias en el estado”.