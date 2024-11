Miles participan en peregrinación para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Miles de fieles católicos participaron este domingo en una peregrinación para honrar la memoria y demandar justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, reconocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios chiapanecos azotados por todo tipo de violencias, a 15 días del crimen.

La manifestación convocada por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas para conmemorar también el centenario del nacimiento del obispo Samuel Ruiz García, y para exigir que se frene la violencia, las intimidaciones y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio, y a sacerdotes, misioneras y misioneros, fue encabezada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y su auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, así como varios religiosos.

“Viva el jtatik Samuel”, “viva el padre Marcelo”, “viva la paz con justicia y dignidad”, “fuera cárteles de Chiapas”, “justicia para el padre Marcelo”, “alto a los proyectos de muerte”, “alto al desplazamiento forzado”, “alto al crimen organizado”, fueron algunas de las consignas que corearon los fieles que caminaron desde tres puntos diferentes y concluyeron en la plaza central de la ciudad, donde se encuentra la catedral para la celebración de la misa.

“Perdono de corazón a los asesinos materiales e intelectuales, pero esto es un delito que tiene que ser castigado”, dijo el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, durante la homilía a la que asistieron el padre del sacerdote asesinado, Miguel Pérez Sántiz, junto a sus hijos y nietos.

Señaló que, como pueblo, “seguimos aprendiendo a caminar en medio de la violencia, y no vamos a renunciar a hacerlo. Y la sabiduría que viene de lo alto nos seguirá inspirando los nuevos caminos por construir”.

Con la fotografía de su hijo abrazada contra su pecho, Miguel Pérez Sántiz, de 75 años expresó: “Me duele mucho mi corazón. Estoy muy triste. Es mi hijo, pue”. Don Miguel contó que toda su familia llegó a San Cristóbal de las Casas para participar en la peregrinación, menos su esposa Antonia porque se encuentra enferma.

Romeo Pérez Pérez, hermano de Marcelo, afirmó que su familia está destrozada y no saben nada de las investigaciones, nadie les ha informado. “Seguimos destrozados, estamos dolidos, no es justo lo que le hicieron a mi hermano; la justicia aun no llega; a nosotros nos anima bastante la gente, pero el dolor no se quita”, por lo que demandó a las autoridades continuar con las investigaciones.

Siguen las intimidaciones; hay varios sacerdotes en riesgo: Obispo Rodrigo Aguilar

En un comunicado conjunto con el Pueblo Creyente, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas manifestó que seguirán denunciando las injusticias y violencia que se vive en el estado de Chiapas, y que “a la fecha continua en la zona frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Fraylesca, Valles, Selva y Altos, donde se registran asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, desaparición de niñas, niños y adolescentes y jóvenes y reclutamiento forzado de los mismos.

“Comunidades secuestradas por grupos criminales que los obligan a ponerse como barrera humana, extorsiones, mal llamadas cobro de piso; así como intimidaciones y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio, y a sacerdotes, misioneras y misioneros de nuestra diócesis”.

Pidieron a las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones, “el esclarecimiento del cruel asesinato del presbítero ejecutado el 20 de octubre de 2024, y que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evadir la presión social.

La Diócesis y el Pueblo Creyente sostienen que “hay una violencia desbordada en nuestro estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos violentos que día con día vivimos en nuestros pueblos”.

Rodrigo Aguilar, titular de la Diócesis dijo en conferencia de prensa que a 15 días del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, no les ha llegado ninguna información oficial del curso que llevan las investigaciones. “Estamos esperando un informe oficial, tenemos paciencia y esperanza en que se haga una investigación cuidadosa conforme a la verdad y la justicia para que haya paz”.

El prelado agregó que hay varios sacerdotes en riesgo, “no decimos los nombres, pero se están tomando algunas medidas”.

“Esta violencia solo la vemos nosotros”: Vicario de Paz y Justicia

Miguel Ángel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia, denunció un clima de inseguridad y incertidumbre en la zona de la diócesis a partir del asesinato del padre Marcelo.

“Ha sido bien complicado ejercer la labor en nuestra zona, en nuestra diócesis. Se han reportado bastantes movilizaciones de vehículos de gente en motocicletas cubiertos el rostro, eso como un signo que preocupa porque está siendo un fuerte riesgo ejercer el servicio la labor en la Diócesis y en Chiapas, el nivel de inseguridad se ha incrementado muchísimo”.

Pidió a las autoridades que hagan su labor, ofrezcan las garantías y “no cierren los ojos a la violencia que estamos teniendo, y que se ha convertido en el pan nuestro de cada día”.

Hay dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello

José Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote y presidente del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello, informó que el organismo que preside acompañará de manera judicial en las investigaciones del crimen del padre Marcelo Pérez, que sigue la Fiscalía General de la República (FGR).

“El padre Fili”, como es conocido, dio a conocer que la FGR tiene tres meses para la investigación complementaria, hasta ahora hay una persona vinculada a proceso, y hay dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar que la Fiscalía estatal deberá de hacer.

Dijo que un equipo jurídico de “Minerva Bello”, se encuentra en Chiapas y ya está acompañando el proceso de investigación que realiza la FGR, mientras que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está analizando si brinda protección a la familia del sacerdote, así como a sus cercanos colaboradores.

Al señalar que hay varias líneas de investigación, y se está tomando en cuenta, todos los procesos de pacificación en los que el padre trabajaba, Velázquez Florencio denunció que cuando se realizaba la recolección de pruebas en video, tuvieron la presencia de personas en motocicletas: “Uno de los abogados iba acceder a su domicilio, dos personas intentaron abrir su vehículo, por la presencia de más personas se fueron”.

Finalmente señaló que aún no se tienen el móvil del asesinato, “pero hay varias pistas recolectándose, y hay comunicación con organizaciones con las que el padre se encontraba trabajando”.