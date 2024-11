Instalan plantón en Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir la aparición de Sandra Domínguez

OAXACA, Oax. (apro).- A 33 días de la desaparición de la defensora de Derechos Humanos Sandra Domínguez Martínez y ante la inacción del Estado, familiares de la abogada ayuuk instalaron hoy un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno para exigir su presentación con vida.

“Confiando en la promesa del gobernador Salomón Jara, que nos entregaría viva a Sandra, le dimos tiempo a las autoridades para regresarnos a mi hermana, sin embargo, no cumplieron y ese terminó ya pasó”, declaró Kisha Domínguez, hermana de la activista y defensora de Derecho Humanos.

Mientras que Yésica Sánchez Maya, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, lamentó que, a 33 días de su desaparición, el gobierno estatal no haya dado con el paradero de Sandra, por el contrario, cuestionó la simulación de las autoridades sobre el caso, pues si bien se han instalado mesas, no han realizado una búsqueda eficaz, teniendo todo el andamiaje para localizarla, pero -dijo- les ha faltado voluntad.

“Hace unos días el gobernador les dio, a la familia, el teléfono directo, le mandaron un mensaje preguntándole y no les ha contestado; entonces, de qué sirve tener línea directa con el gobernador que en una mesa dice que se compromete y que simplemente deja en visto el mensaje de una mamá que le está preguntado cuándo le va a entregar a su hija”, cuestionó Sánchez Maya.

La también abogada afirmó que este hecho “nos llega de impotencia y de rabia, porque ojalá el caso de Sandra fuera un caso aislado”, pero la realidad es escalofriante porque en el gobierno de Salomón Jara Cruz hay 686 mujeres en condición de desaparición y 205 feminicidios.

Antes, Kisha Domínguez y colectivas denunciaron que tanto los abogados como acompañantes y las familiares de Sandra han sido víctimas de seguimiento y vigilancia con la finalidad de intimidarles para no seguir exigiendo la presentación con vida de la defensora ayuuk.

En conferencia de prensa, denunciaron que tanto sus abogados, acompañantes y familiares han sido víctimas de seguimiento, vigilancia e intimidación al ser atajadas por personas vestidas de negro a bordo de motocicletas, con la finalidad de intimidarles para no seguir exigiendo la presentación de vida de Sandra.

Acompañada de Aracely Martínez Villanueva y Kenia Domínguez Martínez, madre y hermana de Sandra, así como de Yésica Sánchez Maya, integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio Oaxaca, Kisha Domínguez afirmó que la familia otorgó la confianza a las autoridades pues ellas poseen todos los recursos e infraestructura para obtener su localización. Sin embargo, dijo: “solo repiten la misma información, sin tener avances sustantivos, ya nos desgastaron, ya nos intimidaron y Sandra sigue desaparecida”.

Frente a Palacio de Gobierno, Sánchez Maya subrayó que este hecho aunado al reciente feminicidio de la enfermera Judith Vianey, así como el feminicidio de Adriana y Virginia en la madrugada de hoy, pone una alerta sobre Oaxaca.

“Nos asusta que ninguna de nosotras pueda estar segura frente a la descomposición y falta de capacidad del Estado de garantizar la vida y la seguridad, el terror con el que amaneció Oaxaca, sumado con estos números es muy grave”, remarcó.

Por lo que responsabilizó al gobernador Salomón Jara y su gabinete de cualquier situación de seguridad de la familia. “Sandra tiene derecho a estar viva y estar entre nosotras y el Estado nos ha negado ese derecho”, finalizó.

Finalmente, la madre de Sandra expresó: “¡Le decimos al gobernador, no nos vamos a quedar calladas!, ¡Le exigimos que nos entregue con vida a Sandra Domínguez Martínez!, ¡Le pedimos a la sociedad que no nos dejen solas, el dolor de no saber de nuestra hermana, hija y madres no tiene palabras!”.