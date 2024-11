Se viraliza el caso de Marilyn Cote, abogada que se hace pasar por psiquiatra

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Usuarios de redes sociales viralizaron el caso de Marilyn Karina Cote Mendieta, una abogada en Puebla que se ha presentado durante años como médica cirujana y psiquiatra, ha dado consultas, psicoterapias y expedido recetas para medicamentos controlados, presuntamente sin tener los estudios ni certificaciones que la avalen para esto.

Buen día, sobrinos. Hoy les traigo un caso bieeeen jugoso de otra #charlatana



Para variar, en #Puebla...



Se llama Marilyn Cote. Dice ser psiquiatra, pero, como adivinaron no tiene estudios ni de medicina.



Marilyn Cote dice ser “licenciada en Derecho con especialidad en neurociencias, neuropsiquiatría y neuropsicología; maestra en Jurisprudencia y en criminalística y criminología (…) doctorado en Medicina y un segundo en Psicología Clínica. Ha creado a nivel mundial y patentado en 2012 los indicadores más frecuentes para la Perfilación Criminal en el Test de Rorschach”.

De acuerdo con el registro nacional de profesionistas, Cote tiene un doctorado en psicología por la Escuela Libre de Psicología, con la cédula número 10278650; una maestría en criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, con la cédula 8220643, y una licenciatura en derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el número de cédula 3092101.

“Es una estafadora (…) da medicamento controlado y no tiene cédula de médico y menos de psiquiatra. Es abogada”, denunció una expaciente en Google Reviews.

“Me dio un diagnóstico erróneo (Trastorno de la Personalidad Narcisista) y me mantuvo con altas dosis de antipsicóticos sin presentar mejoría, cambiándolos a su conveniencia sin esperar el tiempo para ver sus efectos. Tuve muchísimos efectos adversos y no obtuve ninguna mejoría (…) está usurpando las funciones de un psiquiatra”, señaló otra expaciente.

“Junto con mis compañeros del taller grupal nos dimos cuenta que la doctora no tiene una cédula homologada en México como neuropsicóloga y no debería estar recetando medicamentos, mucho menos medicamentos controlados como las Benzodiacepinas o antipsicóticos de depósito. La verdad me dejé llevar por toda la publicidad que pagaba en Doctoralia”, continuó la paciente.

Pero según Cote, ella tiene toda clase de reconocimientos por el Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo, Noruega, como “mejor psicodiagnosta en 2018” y “la mejor especialista en Conducta Criminal por 3er año consecutivo”; además, dice formar parte “de la Unidad de Análisis de Conducta de la Universidad de Quántico, Virginia”, del FBI e incluso compartió una imagen que editó digitalmente para que apareciera ella en Quántico y que se ha viralizado en redes sociales.

Y los reconocimientos siguen: “Mejor especialista en Neurociencias y Neuropsicología en Países Bajos por 4to año consecutivo desde 2018. En 2017 fue la mejor especialista en América Latina por la Revista Forbes y en Doctoralia Awards International”, si bien en la plataforma X todavía se puede ver a los ganadores de ese año, de la plataforma que dice conectar médicos con pacientes, en la lista en su página ya no se encuentra Cote. Lista de Doctoralia





En 2022, Cote publicó su libro “El Psicodiagnóstico de Rorschach en la perfilación criminológica”, que tiene registro en Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). “La presente obra literaria se basa en la magistral obra del Dr. Herman Rorschach (…) Hasta la fecha nadie ha realizado las herramientas faltantes para la perfilación en el test de Rorschach, por tanto, decidí dedicar los años y la atención necesaria para su desarrollo y creación, dada su importancia”.

La pseudo neuropsiquiatra afirma que trabajó con “violadores, asesinos seriales y pedófilos, alrededor de dos mil personas se estudiaron para conseguir los rangos y poder identificar, prever, captar y controlar los delitos en contra la integridad de niños y adultos”.

Según Marilyn Cote su “staff está conformado por especialistas con grado doctoral. No tengo maestros, no tengo licenciados en medicina, que es muy diferente. Todos son especialistas de neurociencias” y asegura que ella puede “erradicar la depresión, tal vez en unos ocho días, la ansiedad, ¿dos o tres días? Es correcto y posible”.

En su página web, la viralizada mujer afirma que en su clínica tienen “especialistas en el tratamiento de Ansiedad, Depresión, Psicosis, Esquizofrenia, Trastorno bipolar, Trastorno de ansiedad, Trastornos de conducta, Perfilación y estudio de la personalidad, Trastorno de pánico, Trastorno límite de la personalidad y Psicodiagnóstico. Cada especialista cuenta con doctorado(s) y maestría(s) en las diversas áreas de la salud”.

“¡Las personas juzgan todo! Pero son incapaces de verse así mismas, ¿por qué? Les da miedo, si tienen miedo de ver todo lo malo qué hay en ellas una persona que juzga está llena de disvalores e inseguridades, pero ¿sabes qué? Si la que te critica es fea, naca, panzona de mal gusto con ropa corriente, boca de verdulera solo ríete date la vuelta y vete. Y más bien, ¡Valórate Valórate valórate!”, escribió en una publicación de Facebook.

Ante el escándalo, este jueves, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró el consultorio de Cote y le pusieron sellos de “Suspendido” en la puerta de su oficina, que luego fue cubierto con publicidad. Además, Fifty Doctors se deslindó de la mujer por medio de un comunicado de prensa.

“Derivado de las publicaciones que circulan a través de redes sociales, donde la señora Marilyn K.C.M. manifiesta ser accionista de ‘Fifty Doctors’, invitando a más personas a unirse como inversores de este grupo médico, nos servimos de informar que esta persona nunca ha sido accionista, ni está vinculada con nuestros hospitales”, señalaron.

“Así mismo, hemos detectado las imágenes de recetas médicas en las que esta persona hacía uso de las marcas registradas ’50 doctors’ y ‘Torres Médicas’, sin que existiera alguna autorización para la utilización de las mismas”, por lo que la empresa dijo que procederá contra Cote.

Además, medios locales informaron la Fiscalía de Puebla abrió un expediente de atención temprana contra la mujer, por presuntamente usurpar la función de psiquiatra. “No hay ninguna denuncia presentada como tal, sin embargo, nosotros iniciamos un expediente de atención temprana si hubiese alguna denuncia de alguna persona que resultara agraviada por esta persona”, explicó José Alan Villegas, fiscal de Investigación Metropolitana.