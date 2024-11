Ataque armado contra líder del sindicato de transportistas en Oaxaca deja seis muertos

OAXACA, Oax. (apro).- Al menos seis muertos dejó un ataque armado perpetrado presuntamente contra Marcos Sánchez, líder del sindicato de transportistas, en la calle de las Rosas en la Colonia Reforma, en el norte de esta capital, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas este jueves 7 de noviembre en la calle de las Rosas, frente al restaurante EL Che, ubicado en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde murieron instantáneamente cinco escoltas del líder de transportistas y otro falleció cuando recibía atención médica.

El gobernador Salomón Jara Cruz posteó en su cuenta de X: “En relación con los hechos acontecidos en la Colonia Reforma, he instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a reforzar la vigilancia y a coadyuvar con las investigaciones que ya realiza la Fiscalía General del Estado. No habrá impunidad y no permitiremos que la violencia atente contra la tranquilidad de las y los oaxaqueños”.

En un comunicado la fiscalía informó que luego de recibir el reporte de los hechos, se activaron los protocolos de investigación pertinentes, a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, personal especializado en diferentes materias se trasladó a la calle de las Rosas, frente a un restaurante ubicado en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En el lugar se realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de cinco personas del sexo masculino, de las cuales, hasta el momento solo está identificada una de las víctimas, con iniciales A. S. J. D.

Además, se confirmó que hay una persona lesionada, identificada como A. M. P., quien quedó internado en un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Trascendió que horas más tarde falleció.

En tanto que, en el lugar de los hechos se efectuaron los primeros actos de investigación con el objetivo recabar los datos de prueba que permitan delinear de manera sólida las líneas de investigación en torno al caso.

Cabe señalar que en los primeros días de este mes de noviembre se han cometido al menos 15 ejecuciones entre las que se encuentran el asesinato de siete mujeres.