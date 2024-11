Diputada de Morena dice que la Cybertruck es de un amigo y que ella viaja en combi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada local por Guerrero, la morenista Citlali Yaret Téllez Castillo, aseguró que la camioneta Cybertruck de Tesla en la que fue vista de paseo por calles de Chilpancingo no es suya, sino de “un amigo”, y que ella va a su pueblo en combis de transporte público.

Ayer, la morenista difundió un video en sus redes sociales que grabó a bordo de dicho vehículo de lujo valuado en más de 2.5 millones de pesos, en el que paseó con otras personas por vialidades de la capital guerrerense. El hecho causó polémica entre los cibernautas.

La mañana de este sábado, la legisladora difundió un videomensaje para responder a las críticas: “Esa camioneta no es mía, es de un gran amigo mío. Y, pues, decirles que no ha sido la primera vez que yo he estado a bordo de esa camioneta, no ha sido la primera vez que yo comparto un video en esa camioneta”.

Sin mencionar el nombre del supuesto dueño del auto de lujo, la representante del Distrito 19 –municipio de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri– aseguró que su amigo pidió ese vehículo desde el 2019 y tuvo una “larga espera de cinco años” para que se lo entregaran el mes pasado.

La diputada de Guerrero por Morena Citlali Téllez Castillo, la que presumió un paseo en Cybertruck, afirma que tomará acciones legales contra medios y yotubers por difundir algo que ella misma publicó... de pena ajena. pic.twitter.com/YhPzF1FQ6k — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 9, 2024

Luego, justificó: “Como cada logro que él ha tenido, lo celebramos. Pasó por mí en su camioneta y nos fuimos a la sierra, a nuestro pueblo. El día miércoles, pues de casualidad vi la camioneta y, pues como todos sabemos, esa camioneta no es común y pensé ‘es mi amigo’. Le llamé y le pregunté dónde estaba y me dijo que estaba en Chilpancingo y acordamos para reunirnos para comer. Después de eso, me invitó a acompañarlo a recoger unos paquetes y, claro, pues aprovechamos y dimos la vuelta”.

Téllez Castillo insistió en su justificación: “Esto no es una presunción, simplemente estoy celebrando los logros de mi amigo como siempre lo hemos hecho. Hemos compartido muchas vivencias y no me pareció algo malo o que fuese un delito, para mí fue algo común”.

Viaja en Urban y una vez la dejaron

Según la legisladora de Morena, antes de obtener ese cargo público “tenía una vida y es una vida que no tengo oculta”. Y aseguró que ella viaja a su pueblo en combis de transporte público.

“Yo en lo personal me he trasladado a mi comunidad desde siempre, pero hasta la fecha, desde que yo obtuve el cargo público, me he trasladado a la comunidad, a mi pueblo, más bien, en las combis, en las Urbans que van de Zumpango a Zacotepec y pueden preguntarlo”, dijo.

Incluso, aseguró que en una ocasión una unidad la dejó. Luego, ante las acusaciones de no respetar la austeridad que pregona su partido, insistió:

“No gozo de ningún privilegio ni hago abuso del poder que tenga. De verdad, creo que soy una persona transparente y lo único que quería era aclarar… Yo no tengo camioneta ni carro, yo me muevo en transporte público y para ir al Congreso, pues me apoya un amigo que es el que me lleva y me trae. Pero para ir a mi pueblo siempre estoy utilizando el transporte público, o si no, mi amigo, el del Tesla, es quien me lleva o me trae en los momentos en que él puede".

Téllez Castillo advirtió “a las diferentes plataformas y medios de comunicación que han manejado mal la información y sobre todo a esas que han intentado extorsionarme, no lograrán obtener nada porque yo no oculto nada ni les estoy mintiendo”.

Son mencionar nombres, añadió que “las tenemos identificadas y que tomaré acciones legales contra todos, contra todas esas plataformas y medios de comunicación que han puesto en riesgo mi seguridad y mi integridad”.