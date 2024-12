En medio de la crisis de inseguridad en Guerrero, Salgado Macedonio estrena su película "Tétano"

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En medio de la crisis de seguridad que vive Guerrero, Félix Salgado Macedonio, senador reelecto de Morena, estrenó su película "Tétano" en las salas de Cinépolis en el estado.

No se ha informado el monto ni el origen del presupuesto destinado a la producción de la película, tampoco a la exhibición en esa empresa comercial de cine.

Lo que sí se sabe es que es usada como plataforma del padre de la gobernadora Evelyn Salgado para mantener su aspiración a ser candidato a gobernador en 2027.

“¿Quién me quitaría el derecho a participar, ninguno, ni la Constitución?”, retó el senador ante reporteros en el estreno del filme en Chilpancingo.

El 13 de noviembre, parte del elenco de “Tétano” acudió al Senado para promocionar la cinta. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, presumió que la película obtuvo un premio a “mejor argumento narrativo” en el Festival Internacional de Cine Demons en Bielorrusia.

Pero para participar en dicho festival, desconocido hasta ese momento, se pagó el costo de la inscripción, además que no ganó un premio, sino que obtuvo una mención que es parte del paquete adquirido, informaron productores de cine independiente del estado.

La película fue escrita y actuada por el propio senador. “Tétano” es el sobrenombre de un automóvil Ford Mustang 1973, propiedad de Salgado Macedonio.

A la presentación en Chilpancingo la tarde del miércoles 11, asistieron decenas de simpatizantes del senador y trabajadores del gobierno del estado.

Carlos Ortiz, de la productora de cine documental Carriola Films, consideró que entrar a las grandes cadenas de cine como Cinépolis o Cinemex, aunque sea sólo en salas del estado, es muy complicado, salvo que se le inyecte presupuesto.

“Que en el Senado se le haya hecho un homenaje a este personaje (Félix Salgado) y que para presentarla tuvieran que acarrear a trabajadores del gobierno es una burla en un estado que está despedazado por la violencia y la pobreza”.

En la película actúan mujeres jóvenes cercanas al Senador como Ámbar Stephanie Santos Ríos, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Auditoría General del Estado de Guerrero.

En la publicidad, dijo el productor de cine independiente, se dice que con la película “Tétano” están apoyando al talento guerrerense, pero que no hubo convocatoria para participar.

Mencionó que hay mucha gente de Guerrero que está incursionando en el cine como Salvador Santana o Candelaria Palma.

Algunos realizadores, dijo, han ido a la Secretaría de Cultura estatal donde les han respondido que no hay forma de apoyar el séptimo arte.

“No sé el presupuesto de dónde lo saca (el senador de Morena), no hay información. Es una película que, aunque la manejan de bajo presupuesto, te sale entre 3 a 5 millones de pesos”.

En las fotos promocionales de la película, añadió, se observan tomas hechas con equipo profesional y de alto costo.

“Tuvieron la renta de un brazo articulado para tomas aéreas, las cámaras que están ocupando, la producción que están llevando".

“¿De dónde sale el recurso para hacer una película?, no te sale menos de ese presupuesto y luego meterla a Cinépolis también te cuesta una lana, ¿quién sabe cómo le hizo el senador?”.

Calificó que el trabajo se ha visto más como una plataforma para la promoción de Salgado Macedonio como candidato a gobernador.

En el estado no hay apoyo para el cine, no hay instancias, la Secretaría de Cultura dentro de lo que hace la dependencia no tiene presupuesto y no les interesa crearlo, dijo.

Aseguró que cuando Mauricio Leyva Castrejón estuvo al frente de la Secretaría de Cultura en el gobierno del priista Héctor Astudillo, sí destinó apoyo, pero para sus amigos.

“El apoyo fue a gente que trabajó con Héctor Astudillo y que ahora trabaja con Félix Salgado como el director de su película Tétano, Rafael Aparicio”.

Félix Salgado y el priismo de antaño tienen las mismas formas de actuar, concluyó.