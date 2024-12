Reportan avances en la investigación del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que coadyuva en la parte jurídica en las investigaciones del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, aseguró que hay un avance en el caso en los móviles posibles, “y se están buscando pruebas para ir descartando cuáles fueron esos motivos”.

Adrián Reyes Rincón, coordinador jurídico del centro, señaló que el trabajo “colaborativo de la Fiscalía General de la República (FGR), para esclarecer el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, “ha sido muy fructífero”, por lo que hay avances importantes en la investigación.

Entrevistado en San Cristóbal de las Casas comentó: “tenemos datos adicionales, pero desafortunadamente, como estamos en la etapa de investigación complementaria, no los podemos hacer públicos”.

Reyes Rincón dijo que “en su momento se hará un informe, una vez que hayamos avanzado en el proceso y que ya estemos en la etapa del juicio. Lo que podemos decir es que el trabajo colaborativo que ha tenido la FGR para esclarecer el homicidio ha sido muy fructífero y se están agotando cada una de las líneas de investigación”.

Pero subrayó que si hay avances en las investigaciones. “Nada más que estamos respetando los tiempos y plazos procesales. Una vez que se hayan agotado, si hay más órdenes que se tengan que librar se hará conforme a derecho, respetando los derechos de cada una de las personas que puedan ser vinculadas a proceso”.

El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro Minerva Bello, explicó a su vez: “tenemos mucha información que antes desconocíamos, pero por la investigación no podría yo comentar, pero de que sí hay un avance en los móviles posibles, sí, y se está buscando las pruebas para ir descartando cuáles fueron esos motivos”.

El padre Fili, como se le conoce, añadió que continúan las diligencias después de que ya existe una orden de vinculación a proceso, pero se está en la etapa de recabar más pruebas.

“El trabajo con la FGR ha sido muy constante y de la mano con ellos y nosotros se han hecho bastantes actuaciones para vincular a la persona que se encuentra detenida y sobre todo poder abundar en conocerlos móviles”.

Hasta ahora, comentó, sólo hay un detenido por el asesinato ocurrido el pasado 20 de octubre cuando el sacerdote salía de la iglesia del barrio Cuxtitali, después de oficiar la misa dominical. “Se presume ese es el autor material y hay dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, pero no podemos decir en contra de quiénes, que también participaron en el homicidio”.

En este tiempo procesal en que nos encontramos sí se va avanzando, agregó el padre Fili, y confió en que pronto pueda iniciar el juicio para que se puedan verter todas esas pruebas:

“Por eso queremos ahora agotar y poner todas nuestras energías en tener muchas pruebas en cualquiera de las acusaciones que se vayan a hacer para que no salgan libres estas personas”.

Entregan medalla póstuma a familiares del sacerdote asesinado

El pasado 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas entregó la medalla Fray Bartolomé de Las Casas a los familiares del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez, “para honrar y reconocer la labor incansable por la paz y reconciliación de los pueblos”

Marcelo Pérez en vida fue acosado por la Fiscalía General del Estado, que le inició una investigación por la desaparición de 18 hombres de Pantelhó, y perseguido por grupos con vínculos con la delincuencia organizada.

Junto con Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, que llevan dos años presos, al padre Marcelo se le acusó de ser uno de los autores intelectuales de la desaparición de 18 personas, ocurrida el 26 de julio de 2021.

Aunque nunca hubo pruebas se mantuvo vigente una orden de aprehensión en su contra y se detuvo a los dos indígenas inocentes, dijo en el evento el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

Al recibir la medalla Fray Bartolomé de Las Casas, Romeo Pérez Pérez, hermano del sacerdote, dijo que la familia está indignada porque no ven resultados. “Nosotros, como familia, estamos indignados, porque no vemos resultados, no hay justicia, no hay paz. Y no solamente lo digo por de mi hermano, sino que lo digo por todo Chiapas. Los chiapanecos, nosotros, no tenemos, no tenemos ese privilegio”.

“Nosotros los chiapanecos que somos de bajos recursos, nosotros no somos tomados en cuenta. Peor aún, si somos indígenas, nosotros somos ignorados, como indígenas somos pisoteados. No somos tomadas en cuenta por el simple hecho de ser indígena. Hay un clasismo y hay un racismo”, agregó.

La labor del padre Marcelo no solo se limitaba a su vocación pastoral, también era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas en su contra.