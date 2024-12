Así fue el último adiós al influencer “Gordo Peruci” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En redes sociales se compartieron los videos y fotografías del último adiós al influencer Leobardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, quien murió en un atentado en la colonia 21 de marzo, al sur de la capital Sinaloense.

Aispuro es el tercer influencer asesinado en Culiacán tras la escalada de violencia que azota a esa ciudad desde septiembre pasado. El primero fue Alan Zamudio, posteriormente fue levantado y ejecutado Miguel Vivanco “El Jasper”. En el ataque contra Aispuro también resultó herida su esposa, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

“El Gordo Peruci”, de 37 años, era un creador de contenido en la plataforma de videos YouTube, donde hacía retos, sketches y contaba sus experiencias diarias. Recientemente se difundió una fotografía en la que supuestamente aparece el influencer en compañía de narcotraficantes como Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, Mario Alexander Gámez, “El Piyi”, y Jorge Humberto Figueroa “El Perris”, todos vinculados con “Los Chapitos”.

En uno de sus últimos videos, Aispuro dijo que había desconectado las cámaras de seguridad en su casa, después de que circuló un supuesto rumor de que grupos criminales pedían que las personas quitaran sus cámaras y evitar que sus actividades quedaran registradas.

“Yo no las quité, pero las tengo desconectadas. Entonces, no puedo ver a qué hora fue, tampoco quién fue. No puedo ver nada”, dijo en ese video.

En la cuenta de X “cuer52176” se compartieron imágenes del funeral del influencer. “Gracias hermano, siempre está en sus corazones”, se lee en una publicación con un video de dolientes sobre el féretro del asesinado y una foto de varios hombres con el influencer. “Cómo se extraña el ‘Gordo Peruci’ pasear por las calles”, agregó. Otras cuentas han compartido los arreglos florales que decoraron el funeral del “Gordo Peruci”.