Matan a seis policías de Guanajuato en tres ataques distintos

GUANAJUATO, Gto. (apro).- En las últimas 24 horas se han registrado tres ataques directos contra policías de Guanajuato, en los que fallecieron seis elementos: cuatro de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Uriangato y dos más de la Policía Municipal de Jerécuaro, de éste último atentado hay dos víctimas colaterales.

Tras el asesinato de cuatro policías estatales en Uriangato ocurrido la tarde del lunes, durante la madrugada del martes se registró otra agresión contra las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Salvatierra, cuando los elementos estatales llegaron a un domicilio donde se resguardaban los presuntos responsables del ataque en Uriangato. En este enfrentamiento murió un presunto agresor.

En un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad y Paz se informó que en el operativo desplegado por el multihomicidio de policías en Uriangato localizaron un punto a la altura de la comunidad Cupareo, en Salvatierra, y al llegar fueron recibidos con atacados a tiros por hombres armados y repelieron la agresión.

Como resultado de esta intervención, un civil fue abatido por agentes de la FSPE. Además, se logró asegurar armamento, cartuchos y equipo táctico".

Unas horas después, en Jerécuaro, el ataque se dirigió a policías municipales. En el lugar quedaron los cuerpos de Eric y Carlos, ambos elementos de la corporación municipal que recibieron más de 100 balazos.

Por el atentado registrado en la entrada a Jerécuaro contra los policías, también murió un hombre que pasaba por el lugar y un menor de edad que vendía cobijas en la zona fue lesionado con un disparo en el tórax.

Sobre los ataques a policías de Guanajuato en las últimas horas, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que los policías enfrentan una "guerra desigual" contra el crimen organizado por el tipo de armas con las que se enfrentan a criminales.

En entrevista, Libia García llamó héroes a los policías estatales que enfrentaron al convoy de hombres armados que pretendía entrar al municipio de Uriangato durante la tarde del lunes.

"Sin duda esto es una consecuencia a la labor que estamos haciendo, a no quedarnos de brazos cruzados, a ser una corporación activa. Siempre les he dicho a los elementos: la ciudadanía nos dio su confianza, como autoridades tenemos que dar a los elementos todas las condiciones para que combatan al crimen, pero también quiero decir que es una guerra que enfrentamos en desigual; es decir, fueron atacados por armas largas, automáticas, cuando nosotros no tenemos permiso para portar esas armas".

Dijo que es un tema que se ha abordado en el Consejo Nacional de Seguridad, porque existen otras gobernadoras y gobernadores que han pedido se reforme la legislación para que armas que son de uso exclusivo del Ejército puedan ser empleadas por las policías locales.

Libia García Muñoz Ledo pidió a la población confiar en la nueva estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno, aunque tan solo en la última semana han asesinado a 10 policías: siete de las Fuerzas de Seguridad Pública, dos elementos municipales en Jerécuaro y un más de la Guardia Nacional en Salamanca.