Consuman designación de expresidenta del TEEP como fiscal general de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Con 34 votos a favor, el Congreso de Puebla confirmó la designación como titular de la Fiscalía General del Estado por los próximos siete años de Idamis Pastor Betancourt, quien en el reciente proceso electoral fue presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEP).

Desde que se dio a conocer la renuncia de Gilberto Higuera Bernal, se había anticipado que Pastor Betancourt era la favorita de la llamada 4T y en particular del gobernador Alejandro Armenta Mier, por lo que el proceso era considerado “mero trámite”.

Este viernes, los tres finalistas, elegidos por el gobernador, de una lista de 11 que fueron propuestos por los diputados locales, comparecieron ante el pleno, después de los cual se sometió a votación el nombramiento que, como ya se esperaba, recayó en Pastor Betancourt, quien hasta hace una semana era la magistrada presidente del TEEP.

Sólo la diputada Celia Bonaga, del PAN, cuestionó a la ahora Fiscal sobre su experiencia para el cargo, así como su elegibilidad luego de que fue titular del TEEP en la contienda donde fue electo gobernador Armenta.

No obstante, Pastor Betancourt recordó que la elección del hoy mandatario no fue impugnada por lo que no fue calificada por el TEEP y defendió su capacidad para estar al frente de la Fiscalía al asegurar que desde hace 16 años es abogada litigante.

Sin embargo, en su curriculum - disponible en la plataforma de Transparencia- Idamis Pastor refiere que fue abogada postulante de 1999 a 2003 y socia de un despacho jurídico de 2003 a 2007.

Luego de eso, su trabajo se centró en actividades académicas pues fue directora administrativa del Centro Educativo para el Éxito Bodet, de 2007 a 2018 y catedrática en instituciones como la Universidad Privada del Estado de México (2009 a 2012); el Centro Educativo Cultural Morelos (2012-2015) y el Corporativo Valladolid (2015-2021). En tanto que, a partir de marzo de 2021, fue nombrada magistrada electoral por el Senado de la República, del que Armenta formaba parte.

Pero además la designación de Pastor Betancourt como la encargada de procurar justicia en la entidad, ha sido cuestionada porque contraviene el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que señala que los magistrados deben ser sancionados cuando asuman cargos públicos designados por los poderes ejecutivo o legislativo “cuya elección hayan calificado o participado”.