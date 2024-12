Mandos de la policía estatal en Chiapas estaban al servicio de la delincuencia: gobernador

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El gobierno de Chiapas prepara una estrategia de seguridad para entrar con el acompañamiento de las fuerzas armadas a los municipios de las regiones fronteriza, Sierra y Frailesca del estado, azotados por la violencia del crimen organizado, donde las bandas se disputan el territorio, informó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Vamos a ir al rescate de estos pueblos, llegaremos para tomar control de las cabeceras. Habrá momentos y quizás horas difíciles, sí habrá momentos de riesgo, hay riesgo para nosotros, pero les aseguro que hay más riesgo para ellos; llegaremos con todo el peso de la ley”, dijo el mandatario al conmemorar el Dia del Policía.

Los pueblos de las regiones Frontera, Sierra y Frailesca de Chiapas, viven desde hace más de tres años en la incertidumbre por el control de las rutas de trasiego que mantienen los grupos del crimen organizado, cuya violencia extrema y su rastro ha dejado decenas de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y extorsiones.

“No vengo a jugar, vine a gobernar, y gobernar significa aplicar la ley”, manifestó Ramírez Aguilar luego de anunciar que incrementará en un 40 por ciento el salario de las y los policías, además que se les brindará un bono mensual por rendimiento y se mejorarán las condiciones de salud, de asistencia social y de vivienda, e implementará un sistema de becas para sus hijos e hijas.

“¡Ya basta! de utilizar a mujeres, a la niñez, adultos mayores a hombres inocentes, como rehenes para encubrir actividades ilícitas; esos conflictos y enfrentamiento no pertenecen a los pueblos, esa no es la lucha de los pueblos”, dijo al referirse a los constantes bloqueos y la toma de las vías de comunicación.

El gobernador envió un mensaje a los pobladores de la frontera, la Sierra y la Frailesca, donde al conocerse este día la llegada de un operativo especial, reportaron en redes sociales “el efecto cucaracha”.

Dijo a los pobladores: “no están solos, nos tienen a nosotros y ya es momento de asumir una conducta con responsabilidad, déjennos hacer nuestro trabajo”, exhortó.

Al reconocer la violencia y cuestionar porque una minoría nos tenga sometidos y como rehenes, Eduardo Ramírez, declaró: “Me duele mucho, me lastima y me ofende las desapariciones de personas. Sí, si me ofende, pero yo llevo quince días al frente del Gobierno del Estado, quince días dando resultados desde el primer minuto, desde el primer día.

“Ya no quiero que haya familiares desaparecidos en sus comunidades, en sus colonias, queremos que nuestros caminos vuelvan a ser libres. Queremos que nuestros campesinos, nuestros agricultores regresen a sus tierras a cuidar sus parcelas, regresen a cuidar sus milpas, que vayan a cuidar sus animales y no estén bajo el temor de que si no van a hacer el bloqueo, serán multados, serán baleados y lo que es peor, a veces hasta asesinados”.

Los mandos de la policía estatal estaban al servicio de la delincuencia: gobernador

Eduardo Ramírez hizo una declaración inédita, además de reconocer la violencia en esas tres regiones de Chiapas.

Expuso que los mandos de las policías estatales estaban al servicio de la delincuencia. “¿Y quiénes son los que les daban las órdenes? Los mandos, hay que decirlo”.

Comentó que durante la campaña los policías que se le acercaron para decirle que ellos no estaban haciendo el daño a la población, “son nuestros jefes. Actuaron muchas veces y agarraban el teléfono y les decían, -sálganse de ahí, no se estén metiendo, ¿o no es así?”.

Su afirmación fue confirmada por los cientos de uniformados presentes en el evento donde se reconoció la labor de la tropa. “Siiii”, corearon los policías que arrancaron en aplausos. “No estoy diciendo mentiras”, agregó el gobernador.

Lo anterior añadió: “ya se acabó, eso es parte del pasado, tendremos una policía recta, porque la tropa siempre ha sido recta, han sido honorables”.

Finalmente informó que instruyó al Secretario de Seguridad, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, a iniciar los operativos para la restauración de la paz. Y, por otro lado, que el Instituto de Formación Policial sea la Universidad de la Seguridad Pública.

“De hí van a salir con contenido académico, con defensa personal con el adiestramiento del uso de las armas, con el conocimiento jurídico del respeto a los derechos humanos”.