Hija de madre buscadora aparece; estuvo cuatro años en una morgue de Cancún sin identificar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los restos de Francisca Mariner Flores Patrón fueron identificados recientemente, gracias a pruebas de ADN, tras permanecer más de cuatro años en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Benito Juárez, Quintana Roo.

La joven fue reportada como desaparecida el 22 de junio de 2020. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo fue encontrado un mes después en un área verde de la supermanzana 105, entre avenida Francisco I. Madero y calle Carabanchel, en Cancún. La causa de muerte fue identificada como traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

A la víctima se le realizaron análisis de genética forense, para identificarla, y se compararon con muestras de sangre con su madre y otros familiares en enero y marzo del 2022 así como en abril del siguiente año, pero en todas las ocasiones, los resultados fueron negativos.

Durante ese tiempo, un testigo apareció y contactó a la madre de la víctima para dar a conocer que la pareja de Francisca Mariner, Ángel Conrado Salas Blanco era el responsable de la desaparición. En octubre pasado, el señalado fue declarado culpable por el delito de desaparición de personas cometida por particulares y se le sentenció a 50 años de prisión.

A pesar de la sentencia contra su expareja, el sufrimiento de la familia continuaba, ya que el cuerpo de la víctima seguía sin ser oficialmente identificado.

María Dolores Patrón, con ayuda del colectivo de Madres Buscadoras, continuaron presionando a las autoridades para que siguieran haciendo pruebas genéticas que dieran con su hija. Patrón explicó a la agencia EFE que ella sospechaba que su hija era una de las seis mujeres que estaban en calidad de desconocidas desde 2020 en la morgue de Cancún.

“Hace dos meses pedí nuevamente hablar con el fiscal y le dije '¿qué más va a pasar?, ya hay una sentencia, ya van a llegar cinco años'. Y él da las órdenes al químico (para) que empiece a revisar bien", refirió la madre. En Noviembre se realizaron las pruebas que confirmaron que el cuerpo número 441 en calidad de desconocido, era Francisca Mariner Flores Patrón.

El lunes 23 de diciembre, familiares finalmente pudieron dar sepultura a la joven víctima, después de cuatro años de búsqueda.

La Fiscalía informó ese mismo día que investiga a Quintana Roo a funcionarios de la pasada administración por negligencia u omisión en la identificación de los restos de Francisca Mariner, por lo que ya abrió una carpeta de investigación

Este caso recuerda a otra víctima, cuyo cuerpo también estuvo en manos de las autoridades, sin que fuera identificado y entregado a sus familias, prolongando el sufrimiento de sus seres queridos.

José Alejandro de la Cruz López desapareció en noviembre de 2023 en Zacatecas, su madre, Virginia de la Cruz lo buscó en la Semefo pero en dos ocasiones le dijeron que ahí no estaba. Las autoridades tardaron ocho meses entregar el cuerpo que estuvo, incluso, antes de que se levantara la denuncia por desaparición.

“En la Semefo de Zacatecas dos veces me negaron que estuviera el cuerpo de mi hijo, pero desde el 30 de noviembre estuvo ahí... 8 meses. El pinche gobernador (David Monreal) nunca me dio la cara”, denunció Virginia después de increparle públicamente al gobernador que no le hubieran entregado el cuerpo del joven.