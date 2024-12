Restaurante discrimina a persona con discapacidad visual; le piden abandonar el lugar (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales circula un video en el que un restaurante en Xalapa, Veracruz (de la cadena Chili's) le pidieron a una persona con discapacidad visual que se retirara del establecimiento, esto debido a que ingresó con un perro guía.

En el videoclip, con una duración de 2:12 minutos, el gerente en turno se acerca hasta la mesa de la persona con discapacidad, quien además de ir con su perro guía también iba acompañado por otra persona, quien grabó la situación.

“Mire, aquí no podemos tener ciertas mascotas dentro del establecimiento, me lo dicen mis políticas. Eso es simplemente lo que se está comentando”, dijo el empleado del restaurante.

La persona con discapacidad pregunta si al establecer eso las políticas, era necesario que saliera del establecimiento. El gerente en turno señaló que ni mascotas ni perros guía pueden ingresar al lugar.

Al escuchar la situación, una de las comensales que se encontraba a un lado de la mesa de la persona con discapacidad se acercó para señalar que ella no tenía ningún inconveniente con la presencia del perro guía.

“Joven, nosotros como clientes no tenemos ningún problema con que se quede, ya están entrenados. Por nosotros no hay ningún problema porque si no es discriminación”, expresó la comensal.