“No soy ninguna ratera”: Melanie Barragán responde tras detención por supuesto robo en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Melanie Barragán, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quien fue víctima de violencia de género en noviembre pasado, desmiente acusaciones de robo en Tampico.

Este viernes 27 de diciembre, medios locales reportaron la detención de Melanie Barragán, y su posterior liberación sin cargos penales. La detención, ocurrida por la tarde, también fue reportada por usuarios de redes sociales, quienes afirmaron que la joven fue arrestada en una tienda de ropa ubicada en Galerías Altama, en Tampico, por supuestamente robar productos de dicho establecimiento.

Personal de seguridad de la tienda entregó a Melanie Barragán a elementos de la Guardia Estatal que patrullaban la zona, quienes la trasladaron a la Barandilla Municipal, donde llegó su mamá.

La mujer declaró que todo se trató de un mal entendido, pues una de las prendas que compró no fue registrada en la caja, lo que activó las alertas de seguridad y su posterior detención.

De acuerdo con medios locales, el establecimiento decidió no proceder legalmente contra la joven, por lo que una vez aclarados los hechos fue liberada sin cargos.

Tras lo ocurrido, Melanie Barragán realizó una publicación en su cuenta de Facebook (la cual ya se encuentra privada) donde explicó la situación.

“No soy ninguna ratera. No crean en noticias falsas y pues sí me llevaron a Barandillas por un error. De eso ya realicé un video. Estuve en todo momento con mi amiga y ella sabe lo que pasó. Mi abogado dará las respectivas respuestas y aclaraciones.

Tamaulipas | "No soy ninguna ratera", dice Melanie Barragán sobre lo sucedido este viernes por la noche en el centro comercial Galerías Altama, dónde fue detenida presuntamente por robar una falda, sin embargo la joven afirma que no se dió cuenta que no se registró el código. pic.twitter.com/b2zje82SEN — 4C News (@4CNewsMx) December 28, 2024