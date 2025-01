Investigan narcomanta que menciona al Semanario Zeta en Baja California

TIJUANA, BC (apro).- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una carpeta de investigación, luego de que desconocidos dejaron en la vía pública una narcomanta en la ciudad de Tijuana, Baja California, con mención a periódicos y al conocido Semanario Zeta.

El conocido medio de comunicación fronterizo, fundado el 11 de abril de 1980 por los periodistas J. Jesús Blancornelas y Héctor “El Gato” Félix Miranda, y dirigido actualmente por Adela Navarro y César René Blanco Villalón, dio a conocer el mensaje dejado el pasado 29 de diciembre en la calle Cuauhtémoc de la colonia Libertad en la delegación Otay.

Tras la publicación, reaccionó la Oficina para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19, que hizo un “llamado urgente” a la FGEBC y a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar las investigaciones “necesarias y con debida diligencia” para esclarecer las amenazas, según replicó el mismo semanario.

De acuerdo con el Semanario, la manta refiere traiciones, bandos y un grupo criminal del que al parecer o hay registro en la entidad: “Las flechas”, aunque algunos investigadores asumen que podría estar vinculado a Brayan Corona, apodado “El Apache”, en referencia a las armas asociadas a la tribu guerrera.

Agregaron que, incluso, la manta fue colocada en una zona de influencia criminal de Corona, además de que la firma puesta (“La FEA”) podría significar “fuerzas armadas del Apache”, según las fuentes consultadas por Zeta.

El mensaje como tal, escrito con tinta negra, se transcribe a continuación:

“Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido ni podrán X (dos flechas entrecurazadas) 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA”.

Sobre el comunicado de Artículo 19, se enfatizó que dicha organización ha documentado desde el 2020 “al menos 19 agresiones contra el medio, resaltando la continuidad de la violencia a la que se enfrenta no sólo ZETA, sino el ambiente en general que viven los medios en Baja California”.