Alcalde morenista de Xalatlaco es denunciado por acoso sexual y laboral en contra de exempleada

TOLUCA, Edomex. (apro).- Una exempleada del ayuntamiento de Xalatlaco denunció públicamente supuesto acoso sexual, hostigamiento laboral y discriminación en su contra por parte del alcalde morenista, Abel Flores Guzmán, y del director de Seguridad del Municipio, César Manuel “N”.

“Soy madre de tres menores y he sido acosada, hostigada, víctima de violencia sexual, discriminación laboral y personal por parte del alcalde”, señaló.

La denunciante indicó que conoció al presidente municipal durante la campaña, quien en sus actividades proselitistas invitaba a los jóvenes a sumarse y les ofrecía la posibilidad de incluirlos en la administración, en caso de obtener el triunfo, como ocurrió.

Expuso que primero fue asignada a la Recepción, después fue auxiliar administrativo y, poco después, a petición del entonces director del C2, reubicada en esa área.

“Ahí es donde conozco a mi primer acosador sexual, César Manuel, el director de Seguridad Pública; yo estaba encargada de monitorear las cámaras de videovigilancia y él llamaba para preguntarme si estaba sola”, cuando eso ocurría, explicó, “él llegaba inmediatamente y me hacía proposiciones sexuales, me comentaba que si yo aceptaba tener sexo con él, tendría beneficios como un aumento de salario o faltar los días que yo quisiera sin que afectara mi sueldo”.

La mujer aseguró que el hostigamiento laboral incrementó al rechazar toda petición. “Fue ahí que decidí ir a ver al presidente municipal, Abel Flores, del que esperaba una respuesta favorable; sin embargo, al estar frente a él, su respuesta fue: ´qué esperabas, si eres una vieja; para eso son las mujeres´, al tiempo que me miraba de arriba abajo, a los senos, las caderas y la parte íntima; estaba desconcertada, salí de ahí confundida, no sabía qué hacer, a quién recurrir, porque él era la máxima autoridad”, detalló.

Al no aceptar las propuestas del director de Seguridad, comentó que fue asignada a la dirección de desarrollo agrícola, donde durante seis meses estuvo tranquila, hasta que enfermó su hija y optó por recurrir al alcalde para solicitarle la seguridad social que le garantizara atención y tratamiento.

“Al estar frente a él nuevamente, me dice: ´ya sabes lo que tienes que hacer, todo está en ti, tienes que aflojar conmigo; si gustas, lo platicamos´, y me propuso ir a un hotel a tomar unos tragos, ´te relajas, tenemos sexo, y sin problema, no sólo te doy seguro social, te aumento el sueldo, incluso te cambio al área que quieras´, incluso me dijo que si no estaba dispuesta a hacerlo por mi hija. Salí llorando”, detalló.

A los pocos días, sin ninguna explicación, fue reubicada a la cocina de la cafetería municipal, por lo que se comunicó con el alcalde, quien le dijo que “las viejas deben estar en el área de cocina porque desarrollo agropecuario es para hombres”.

En su nueva encomienda, le asignaron tareas como lavar trastes, trapear, lavar baños; aseguró que la intentaron correr arguyendo que faltó a laborar, pero no fue posible porque presentó fotografías de su tarjeta de asistencia. Un día resbaló con el agua, cayó, sufrió fractura de cadera, el médico le sugirió cuatro días de incapacidad, lo comunicó a sus jefes, quienes terminaron por prescindir de sus servicios arguyendo que de esa manera ya no provocaría más accidentes.

La denuncia penal por acoso, hostigamiento y discriminación contra el alcalde fue presentada el 13 de abril de 2023; desde entonces no avanza. Paralelamente inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), pero tampoco hay respuesta. Además, denunció al director de Seguridad Pública municipal.

Por el contrario, aseguró que ha recibido amenazas en el sentido de que la van a meter a la cárcel si sigue con el proceso jurídico.

Agregó que existen otras mujeres dentro de la administración que han pasado por la misma situación, pero tienen miedo a denunciar.