Marina retira bloqueo a las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina (Semar) retiró el bloqueo a las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec –a la altura del municipio de Matías Romero, Oaxaca–, que mantenían extrabajadores del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro).

Los integrantes del Ferro llevaron a cabo manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos del territorio nacional, debido a las afectaciones que han sufrido desde la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales).

Durante el bloqueo sincronizado del Ferro en Veracruz, Jesús Morales Morales, a nombre de los manifestantes, dijo, en declaraciones citadas por La Jornada Veracruz:

“Muchos trabajadores no fueron liquidados y aquellos que lograron este beneficio, lo que les pagaron fue una bicoca que no les alcanzó para sobrevivir, y lo peor, es que muchos ya fallecieron y sus familiares quedaron desprotegidas al no poder pensionarse, pues muchos de ellos no pudieron lograr este beneficio ni para ellos ni para sus familias”.

Entre las vías bloqueadas se encontraba la del tren interoceánico en el Istmo. La Semar “solicitó de manera reiterada a los manifestantes el retiro de la vía por su seguridad”, pero ante la negativa de los extrabajadores, personal naval, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca y la Policía Municipal de Matías Romero desalojaron las vías.

De acuerdo con el comunicado de la fuerza naval, dos personas fueron detenidas en flagrancia por obstruir las vías federales de comunicación. Según el mismo documento, el personal actuó “en estricto apego a los derechos humanos y Ley General del Uso de la Fuerza”.

De acuerdo con un comunicado –emitido por Ferro en su página de Facebook–, los hombres detenidos fueron José Luis Godínez Rasgado y Everardo Ovando Cueto. Asimismo, dieron a conocer que el día de hoy serían recibidos por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.