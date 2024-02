Auditoría Superior de Hidalgo hace observaciones por 981 mdp a último año del gobierno de Fayad

PACHUCA, Hgo. (apro).– El último año de gestión del gobierno del expriista Omar Fayad Meneses, ahora embajador de México en Noruega, tuvo observaciones por 981 millones 134 mil 136 pesos. Entre éstas se encuentran pagos sin justificar, equipo no localizado y contratos presuntamente anómalos, reveló la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en su tercer informe de la cuenta pública 2022.

El entonces militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mandató hasta el 4 de septiembre, antes de ceder la posición al morenista Julio Menchaca Salazar. De enero a agosto, el ente fiscalizador identificó casi la totalidad de posibles inconsistencias en el manejo financiero de aquel año (99%), en tanto que en el periodo en el que la nueva administración ejerció halló un posible daño a la hacienda pública estatal por 10 millones 727 mil 285 pesos.

Entre las irregularidades, la ASEH detectó la disposición por parte de la Oficialía Mayor –entonces a cargo de Martiniano Vega Orozco, actualmente bajo proceso por dos posibles peculados que suman 30 millones de pesos por adquisiciones fantasmas, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH)– de 7 millones 187 mil 16.35 pesos de la partida 171001, por concepto de “Estímulos”, por lo que asegura no hubo documentación justificativa.

Lo anterior, añadió, porque esta oficina no entregó evidencia de la aplicación anual de las evaluaciones de productividad y desempeño ni de los informes de resultados emitidos por la Dirección General; asimismo, no entregó el listado de personal que cumpliera con los requisitos consistentes en personal de base y confianza con nivel salarial 02 al 13 y antigüedad mínima de seis meses, y que acreditará el registro en el Padrón de sujetos obligados a evaluarse. Por lo tanto, consideró que no se justifica el destino del recurso.

De la partida 363001, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet, la ASEH detectó un pago indebido por un millón 120 mil 780 pesos, correspondiente al Pedido/Contrato de Prestación de Servicios 136/2022: “Realización de videos consistentes en levantamiento de video y con drone con calidad 4K (3840 por 2160 PX) y FULL HD (1920 por 1080 PX) en los siete pueblos mágicos de Hidalgo (aspectos generales, sitios icónicos, atractivos turísticos, servicios turísticos, gastronomía y experiencias)”.

Los inspectores encontraron que esta supuesta filmación en 54 destinos turísticos de los siete pueblos mágicos presenta incongruencias en los entregables, ya que las fechas de creación de los videos fueron antes de la notificación del Pedido/Contrato, además de constatar mediante compulsa a la empresa que los clips estaban incluso antes de la fecha del acto donde se dio a conocer el fallo de la licitación pública nacional.

De igual manera, la contratista, cuyo nombre se reservó, no acreditó tener trabajadores para realizar la prestación de los servicios contratados, aunado a que la dependencia no contó con los tres tres discos duros externos de 1TB originales de los videos como parte de los entregables.

Otra observación, por 4 millones 796 mil 600 pesos, es por “la adquisición de servicios de informática consistente en un Sistema para la Evaluación del Desempeño Institucional”, que debió ser inventariado, para que con esta compra se tuvieran beneficios futuros, pero no sucedió así.

Igualmente, rastreó un registro por 12 millones 100 mil pesos en la partida 333001, “Servicios de informática” sin que exista registro en la plataforma para la emisión digital de trámites y servicios gubernamentales.

En cuatro contratos de prestación de servicios, HSYSP-155/2022, HSYSP-157/2022, HSYSP-158/2022, HSYSP-162/2022, también identificó pagos por difusión de una campaña, “En Hidalgo la salud y seguridad son primero” a través de páginas de internet. No obstante, afirma que no se acreditó el proyecto, los estudios de mercado para la realización de las adquisiciones y los resultados e impacto de esta difusión. De igual manera, en los entregables de dos contratos, HSYSP-155/2022 y HSYSP162/2022, se visualizó una relación entre las empresas, ya que la persona que realizó las publicaciones aparentemente es la misma.

El Poder Ejecutivo destinó otros 894 mil 445.99 pesos en 176 Kilómetros de “Fibra óptica aérea de 48 hilos” y 124 Kilómetros de “Fibra óptica subterránea de 48 hilos”, como bienes usados, pero omitió el avalúo de éstos por instituciones de crédito o terceros habilitados para ello, la documentación técnica y entrega jurídica. Adicionalmente, “no acredita el soporte documental de los equipos instalados y programados que se encuentran en funcionamiento y transmiten al C5i, en cada una de las partidas que establece el objeto del contrato”.

De la partida 337001, “Servicios de protección y seguridad”, detectó que, en la prestación de servicios, la entidad fiscalizada no contó con la documentación justificativa por 82 millones 400 mil 307.72 pesos, “toda vez que omitió evidencia documental del arrendamiento objeto del contrato, así como su equipamiento”. En esa misma partida no pudo acreditar otros montos por 63 millones 513 mil 484.52 pesos y 56 millones 29 mil 595.63, sin que se indiquen en el dictamen de la ASEH los supuestos servicios adquiridos.

Asimismo, de la revisión a los inventarios de bienes muebles e intangibles, los auditores encontraron que no hay documentación que acredite “la baja en los registros de los inventarios” de un “Software de concentración de evidencia fotográfica forense (SISCEFF)”, que, explicaron, afecta a la salvaguarda patrimonial de los bienes del Estado, “toda vez que la Procuraduría General de Justicia cuenta con ‘la cesión de derechos patrimoniales por un periodo de diez años y extensivos por diez años más los derechos de uso, frutos, traslado y cualquier otro que así convenga a los intereses del contratante sin un costo adicional y sin ningún perjuicio para el cedente’”. Este posible daño patrimonial asciende a los dos millones 200 mil pesos, con base en las actas circunstanciadas ASEH/DGFSE/004/PGJH/2022 y ASEH/DGFSE/005/PGJH/2022.

En el rubro de equipo no hallado, en el acta circunstanciada ASEH/DGFSE/002/STPSH/2022, el ente inspector expuso la inexistencia de dos bienes con número de inventario 229183 y 283870: dos computadoras de escritorio con un monto original de 46 mil 861.68 pesos.

Otros 12 bienes identificados con los números 256402, 255793, 228288, 244626, 268313, 268371, 232288, 228882, 268238, 281371, 244625 y 259772, de los que no se especifica tipo y función, pero tenían un valor de 861 mil 103.13 pesos y estaban bajo resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), tampoco fueron hallados.

El último año de gestión de Fayad tiene señalamientos por 790 millones 187 mil 102 pesos, en cuando a dependencias, en tanto que los organismos paraestatales y desconcentrados deben solventar 190 millones 247 mil 34 pesos.

De los 10.7 millones observados a los primeros cuatro meses de gobierno de Julio Menchaca, 5 millones 472 mil 671 pesos son por auditorías aplicadas a las secretarías y el restante a entes descentralizados de la administración pública estatal.