Sinaloa es lugar seguro, afirma gobernador durante inauguración de la Expo Agro

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Expo Agro 2024 fue inaugurada esta tarde por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien en su discurso dirigió el mensaje de que el estado es un lugar seguro. Entre sus invitados estuvo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

El embajador arribó a tierras sinaloenses la tarde del martes 20 de febrero, pasando la noche en la capital del estado, en su discurso señaló que la ciudad es un lugar seguro.

“Es la tercera vez que vengo a Sinaloa, me decían algunos que no debía pasar la noche en Culiacán, pero pasé la noche en Culiacán y les quiero decir que me siento muy seguro”.

El comentario se da bajo el contexto de la alerta de viaje o “warning”, que el gobierno norteamericano impuso a Sinaloa por la violencia y por el crimen organizado, sobre todo.

Los comentarios de Ken Salazar se realizaron en el marco de la Expo Agro, lugar sitiado por elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el sector de Aguaruto, en las afueras de la ciudad.

A unos pocos kilómetros, en el Centro de Justicia Penal, cuatro hombres eran procesados en juicio oral por el asesinato de una joven mujer de 26 años, a quien dejaron herida y posteriormente le prendieron fuego con una llanta.

El delito se cometió el 1 de febrero y costó también la vida de un hombre.

Sin embargo, en su discurso en el evento de agricultores, Rocha Moya aseguró que el estado es un lugar seguro.

“Sinaloa es un estado seguro y que lo reconozca y lo diga un distinguido visitante, él y el cónsul, me da gusto, que se oiga en todo México y que se tenga esta idea también en Estados Unidos, que nos visiten, que incrementen más la actividad turística”.

La Expo Agro estuvo a punto de ser cancelada por los organizadores, integrantes de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), ente presidido por Marte Vega Román, quien el 23 noviembre de 2023 anunció la cancelación del evento más grande de la agricultura en el noroeste de México.

Una semana más tarde, anunció que la exposición sí se realizaría aunque con cambios en el formato.

Expo Agro Sinaloa es un foro generador de negocios en el que empresarios del campo ofrecen productos y servicios, y es catalogada como la muestra agrícola más importante del noroeste de México.