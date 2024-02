Cuauhtémoc Blanco se prepara para dejar el cargo; pide a diputados respetar “derecho de silla”

CUERNAVACA, Mor. (apro).– Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que se registró como candidato de Morena a una diputación federal plurinominal, por lo que se alista para dejar el cargo de gobernador de Morelos esta misma semana; sin embargo, teme que el Congreso local, dominado por la oposición y que deberá nombrar a un sustituto, le dé un “madruguete” como a Samuel García y nombre a alguien que no sea de su equipo.

El “derecho de silla”, como le llaman algunas personas, implica que se elija a alguien del mismo partido político que el mandatario que se va, “como pasa en todos lados”, dice Cuauhtémoc Blanco. No obstante, la relación tirante y de franca contradicción y pugna que han sostenido el gobernador y el Congreso ahora pesan más que nunca.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario dijo que se mantiene en comunicación con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, respecto a las medidas que tomarán para que el gobierno de Morelos no quede en manos de alguien de la oposición en el momento en que él deje el cargo. “Podría pasar como en Nuevo León”, se le preguntó. “Sí, sí puede pasar, queremos evitarlo”.

Informó que será el jueves, “me parece”, cuando los medios de comunicación serán “los primeros en saber” que tomará la licencia para irse a campaña. “Hasta el momento todo tranquilo, será el jueves, me parece, ustedes serán los primeros en saberlo”, sostuvo. “Estamos esperando una cosita que falta”.

El gobernador expuso que han abierto un canal de diálogo con el Legislativo. “La oposición se puede hacer del control del estado”, se le cuestionó. “Sí puede, claro que puede. Ese es el temor. Pero no se les va a dar oportunidad”, respondió. “Y no hay diálogo con el Congreso”, se le insistió: “Sí hay diálogo con ellos”. Señaló que “si son caballeros, los diputados, deberían de permitir que llegue el secretario de Gobierno, como en todos lados le hacen”.

Aunque no fue preciso, el mandatario dejó entrever que están analizando y solicitando al INE que aclare si tiene que pedir licencia al cargo de forma definitiva o podría permanecer. Tampoco fue preciso, pero insinuó que no está dispuesto a aceptar que el Congreso local, con mayoría opositora a su gobierno, decida un sustituto que no sea de su equipo. La Constitución de México establece que todos los candidatos a puestos de elección deben renunciar o pedir licencia 90 días antes del día de los comicios.

De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución de Morelos, las ausencias del gobernador hasta por 60 días serán cubiertas por el secretario de Gobierno. Si la ausencia es por más días, como es el caso, el Congreso local debe nombrar a un sustituto que culminará el periodo de Blanco Bravo, que termina el 30 de septiembre próximo. Se requieren 11 votos en el Congreso local para nombrar sustituto, la oposición los tiene.

Aseguró que a Samuel García el Congreso de Nuevo León le hizo un “madruguetote” al nombrar a un gobernador sustituto que no era del mismo partido ni equipo del gobernador. “Eso fue lo que le hicieron a Samuel, un madruguetote, por eso el país está como está, por estás peleas y disputas entre partidos, entre el PAN, el PRI y el PRD, Morena, Nueva Alianza… Por eso el país está así. Se tienen que poner de acuerdo. Y por eso te digo, al gobernador de Monterrey (sic) no le dieron chance”.

El abogado Samuel Sotelo Salgado es el secretario de Gobierno en la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Inició la gestión en octubre de 2018 como consejero jurídico del gobernador, pero a la salida de Pablo Ojeda, primer secretario de gobierno de Blanco Bravo, Samuel Sotelo ocupó ese cargo. En el Congreso del Estado han dicho que la ley es clara y que están a la espera de recibir, en su caso, la solicitud de licencia del mandatario.