Detienen en Valle de Chalco a presunta raptora de recién nacido en Pachuca

PACHUCA, Hgo. (apro).- La Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo, en Valle de Chalco, Estado de México, a Nelly Janeth Martínez y/o Nelly Jaqueline Ramírez Sierra, investigada por la desaparición de un recién nacido, sustraído el 25 de enero de su domicilio familiar en la colonia El Renacimiento, un enclave urbano con alto nivel de marginalidad que se ubica detrás del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, y localizado con vida tres días después.

El encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, confirmó en su cuenta de X –antes Twitter– que la aprehensión ocurrió esta tarde tras un operativo conjunto con la Fiscalía del Estado de México. El delito que le imputan a la probable responsable es desaparición de personas cometida por particulares.

El bebé fue hallado el 27 de enero abandonado en una bolsa de plástico, en la colonia la Guadalupana II, en Chalco, tras un operativo entre corporaciones de seguridad de ambas entidades que incluyó tres cateos en domicilios de real San Jacinto y Valle de Chalco. El equipo conjunto que buscaba el rescate presume que, al cercar a los posibles sustractores, lo dejaron en una vía pública y huyeron.

Nelly trabajaba con la familia del menor en el servicio doméstico. La madre del recién nacido narró a la policía que habían perdido el conocimiento después de que la cuidadora les diera a beber un té, posiblemente con alguna sustancia. Con ella, dos personas más que se encontraban en la casa también quedaron inconscientes. Al despertar, el infante, que no había sido registrado, no se encontraba, ni tampoco su certificado de nacimiento.

Un mensaje encontrado tras el robo del menor hacía referencia a que una agrupación delictiva, Grupo Sombra, podría estar implicada. La alusión corresponde a un grupo criminal que surgió en Veracruz con antiguos miembros de Zetas Vieja Escuela, sobre la cual las autoridades hidalguenses optaron, en primera instancia y mientras se hacía la búsqueda, por no profundizar. No obstante, tras el hallazgo del menor, dijeron que no había evidencia de que el crimen organizado hubiera participado, sin pormenorizar al respecto.

Asimismo, tanto Fernández Hasbun como el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, informaron que un policía en activo del Valle de Chalco habría estado implicado en el robo. Él, precisaron, fue identificado en grabaciones de cámaras de videovigilancia. Del seguimiento del taxi que abordó la mujer en Pachuca, el reconocimiento facial posterior a una persona que la recibe en Tulancingo y trabajos de investigación, constataron que se trataba de un agente, con quien la mujer se dirigió al Estado de México. El oficial, confirmaron, tenía licencia médica en ese momento.

El procurador interino añadió que Nelly será puesta a disposición de un juez de control para que el ministerio público formule su imputación y solicite la vinculación a proceso.