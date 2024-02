Samuel García pide al INE no sancionarlo por ir al partido Tigres vs. Pumas con Álvarez Máynez

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- El gobernador Samuel García pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que no lo sancione mediante impugnación por acudir con su “compadre” Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, al Estadio Universitario al partido de futbol entre Tigres y Pumas, donde tomará cerveza Carta Blanca.

Ataviado con su chaquetín de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el mandatario de Movimiento Ciudadano dijo, en tono de broma, que ya es cliente del INE por sanciones anteriores que le ha impuesto por promoción indebida, lo que lo motivó a hacer un disclaimer (advertencia) por la visita que haría con Máynez al juego de las 19:00 horas.

“Viene mi compadre (Álvarez), que tiene años de ser mi compadre y que resulta ser precandidato a la Presidencia, viene a Monterrey casual. Viene a ver el juego de los Tigres y lo invité al estadio. Antes de que el INE, que ya me trae con lupa por todo lo que hago, qué como, qué no como, qué digo, qué no digo. Hasta a las corcholatas y Xóchitl, todos los días rompiendo la ley, haciendo propuestas guara guara. A ellas no las toca el INE…”, dijo en el video de tres minutos que difundió este sábado en redes.

Pidió que no actuaran contra él, pues acudiría al espectáculo público en un día que corresponde a lo que se conoce como “puente”, porque el asueto del fin de semana se suma al lunes, que es 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana.

“Pero como yo soy cliente, hasta por qué serie veo en Netflix me quieren multar. Les advierto, es puente. Hoy sábado también jale, pero ya son las 3 y media. Va a ser un convivio, no es político, no vamos a pedir el voto. Vamos a ver a los Tigres y a los Pumas para que luego no vaya a haber una queja y me impugnen, nada más falta, que no me pueda echar una Carta Blanca con mi compadre Jorge Álvarez Máynez. Cierro el disclaimer. No es político”, dijo.

De pasada, Samuel hizo una apuesta con el precandidato presidencial, a quien le dijo que le pidiera lo que fuera, pues él únicamente le pedirá que, si gana Tigres, vista durante el domingo la camisa de la UANL.

El pasado 20 de enero, el INE le ordenó a Samuel García bajar de sus redes un video en el que le entrega unos tenis fosforescentes a Jorge Álvarez Máynez, como una forma de expresarle que es su relevo como precandidato, después de desistirse en diciembre de su sueño presidencial.

García provocó polémica cuando, el pasado 9 de enero, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey también por MC, destapó a Álvarez Máynez como abanderado naranja para los comicios presidenciales del 2 de junio.

En esa ocasión, transmitida en video por sus redes sociales, los tres brindaron con cerveza Carta Blanca.