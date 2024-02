La Familia Michoacana lanza advertencia en Guerrero: Vamos contra El Necho y Los Tlacos

CHILPANCINGO, Gro; (apro).- El grupo criminal La Familia Michoacana difundió un video para dar a conocer a los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, en la Sierra del estado, que su objetivo es Onésimo Marquina, El Necho, e integrantes de su organización Los Tlacos o cártel de la Sierra.

“Vamos contra ellos, tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad”, advierten.

Con la llegada del gobierno de Evelyn Salgado, esta organización delictiva se ha expandido a municipios de la región norte y ha incursionado a pueblos de la Sierra colindantes al río Balsas, Costa Grande y Centro. Las poblaciones en medio del conflicto criminal se encuentran en zonas mineras, maderables, así como propicias para el cultivo y producción de la goma de opio y coca.

El video de 1 minuto de duración fue difundido este domingo en páginas de Facebook con propaganda de La Familia Michoacana. En él aparecen unos 50 hombres, la mayoría con el rostro descubierto, portando armas largas y vestimenta tipo militar.

“Hacemos este comunicado para estos municipios (Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan) que han sido engañados y obligados con amenazas por parte de Onésimo Marquina, alias el Tamalero o Necho, para tomar armas en contra de nosotros porque según vamos en contra de la sociedad.

“No señores, no es verdad y no se confundan, nosotros vamos en contra del cocho tamalero y su gente. Nuestro objetivo son ellos, y donde estén, vamos por ellos.

“No se busquen problemas ajenos. Que quede claro: nosotros vamos contra ellos, tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad, pero no perjudicar a quien no la deba. No busquen perjuicios sin motivos”, finaliza uno de los integrantes y todos levantan sus armas.

La expansión

La Familia Michoacana inició su expansión territorial en la entidad con la llegada de Morena de la mano de la familia Salgado al gobierno de Guerrero.

Hasta antes del 2021, su presencia se limitaba a ocho de nueve municipios de la región Tierra Caliente, pero desde 2022 se ha desplazado a municipios de la región Norte y a pueblos ubicados en la ribera del río Balsas, en la sierra de la Tierra Caliente y Costa Grande así como de la zona Centro, algunos considerados bastiones de Los Tlacos, como la cabecera de Heliodoro Castillo, Tlacotepec.

La policía estatal durante el mando del capitán de la Marina, Evelio Méndez, que dejó el cargo el pasado 28 de enero, ha estado implicada en incursiones con integrantes de La Familia Michoacana, como la del 28 de enero de 2023, cuando el director de la Unidad de Fuerzas Especiales y tres civiles armados fueron asesinados en la comunidad El Parotal, en la sierra de Petatlán, en la Costa Grande.

En esa operación, 32 agentes fueron desarmados y sometidos a un interrogatorio. Una policía dijo que el convoy venía con tres integrantes de La Familia Michoacana que fueron recogidos en un hotel de Acapulco por órdenes del ex subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irvin de Jesús Jiménez.

El 19 de marzo del 2023, en una asamblea de comisarios en Pericotepec, municipio de San Miguel Totolapan, las autoridades comunitarias denunciaron que la policía estatal tenía vínculos con La Familia Michoacana.

La organización delictiva ha sido señalada por pobladores y por el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, de perpetrar ataques con drones cargados de explosivos lo que ha causado el desplazamiento forzado de cientos de familias.

El pasado 4 de enero, habitantes de Buenavista de los Hurtado, en Heliodoro Castillo, denunciaron la incursión a la comunidad de hombres armados. Ahí se habría registrado un enfrentamiento con un grupo de autodefensas.

La Fiscalía reportó el hallazgo de restos calcinados de al menos nueve personas, mientras que La Familia Michoacana se adjudicó la masacre y acusó que las víctimas pertenecían a Los Tlacos.

Las poblaciones en conflicto se encuentran situadas en zonas que han sido concesionadas para la explotación y exploración minera a empresas nacionales y extranjeras, con reservas de bosques, así como de producción de goma de opio y últimamente de cultivo de coca.