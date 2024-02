“No se pude gobernar o hacer política desde una borrachera”, dice Beltrones a Máynez y Samuel

MONTERREY,. N. L. (apro).- Un video muestra al precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, y al gobernador Samuel García tomando cervezas alegremente con amigos en el estadio Universitario de Nuevo León el pasado sábado en el partido entre Tigres y Pumas.

Durante el convivio, en el que se les ve a los personajes achispados, Máynez, enfundado en camiseta de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace mofa del Instituto Nacional Electoral, que podría sancionarlo por promoción extemporánea.

Enfiestado y zumbón, pide que sancionen “por tramposo” a García Sepúlveda que trae camisa de la UANL.

“¡Una multa del INE!”, dice Máynez, quien es el que sostiene el teléfono donde se graba la imagen en un palco del coso conocido como El Volcán.

Luego le envían, en tono festivo, un saludo a Manlio Fabio Beltrones, apuntado como aspirante a senador por el PRI: “Un abrazo a Beltrones, ¡ay, papá, te la vas a…!”.

En el palco fue identificado Ernesto de Lucas Hopkins, candidato de MC al Senado por Sonora.

En respuesta al video, Beltrones señaló en su cuenta de X @MFBeltrones: “No se pude gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias”.

Por el mismo medio contestó Máynez: “La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla a Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña, porque será la última. Saludos”.

El legislador federal priista Rubén Moreira ambién entró a la rebatinga, al reprochar a los emecistas por parranderos: “El movimiento borracho se prepara para hacer campaña. Una pandilla de fifís que presumen ser una opción de gobierno, mientras adoran al dios Baco. Por cierto, #NuevoLeón arde en homicidios y su gobernador es omiso, complaciente y parrandero. #movimientoborracho”

Entrevistado posteriormente en la Cámara de Diputados sobre el video en el que se exhibe al parecer pasado de copas, Álvarez Máynez dijo que se disculpaba si había ofendido a alguien: “Esa no es la imagen que yo he dado, este es mi lugar de trabajo. En sábado, voy al estadio y pido cerveza y bromeo con mis amigos. (…) A quien se sienta ofendido, lastimado, diga que no está bien, con todo gusto, no tengo problema en rectificar. Por supuesto me hubiera gustado que no se subiera ese video, que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña”.