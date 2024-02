La FGR abre investigación contra delegado de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Fuentes ministeriales confirmaron que la carpeta de investigación está radicada en la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (FEORPIFAM), adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La indagatoria derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León en diciembre de 2022 y la del 14 de agosto del año pasado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal, mismas que fueron acumuladas.

La UIF señaló que Cienfuegos, exdiputado priista en Nuevo León, realizó entre 2015 y 2023 transferencias a Estados Unidos, Canadá, España, Israel, Curazao, China, entre otros, por más de 82 millones de pesos y que reportó ingresos por otros 66 millones.

Además, se le vinculó con 20 empresas, 4 constituidas por él, 9 integradas por colaboradores suyos y otras con clientes o proveedores, mismas que fueron declaradas oficialmente como factureras.

Este viernes, la aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, respaldó a su delegado en Nuevo León y afirmó que no le ha sido requerida ninguna información por parte de las autoridades.

En tanto, Cienfuegos publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que está en disposición de brindar la información que le sea solicitada.

“¡El que nada debe, nada teme! Siempre he estado con toda la disposición de brindar la información que se requiera. Yo jamás he escondido la cara. ¡Aquí no nos van a parar, seguiremos trabajando por NL y por México!”, escribió.