El levantón fue "una especie de advertencia", dice el comunicador Jaime Barrera

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Luego de que el comunicador Jaime Barrera fue liberado por sus captores en el municipio de Magdalena, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que la investigación continuará hasta dar con los responsables y conocer las causas.

“Evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa, y tenemos que entender qué fue”, señaló Alfaro.

El mandatario jalisciense refirió que en la búsqueda del también columnista participaron 300 elementos de seguridad, y mencionó que Barrera aún no ha acudido el afectado a rendir su declaración ante la Fiscalía.

Fue “una especie de advertencia”

Por su parte, Jaime Barrera dio entrevistas a varios medios de comunicación poco después de haber sido liberado por los sujetos armados que lo levantaron cuando salió de la radiodifusora donde labora.

En la entrevista que concedió a Ciro Gómez Leyva aclaró que su captura fue “una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo, supongo que viene por ahí”.

Refirió que sus apresadores le cuestionaron por qué escribió sobre un determinado tema y si alguien le había pedido que lo hiciera; Barrera les respondió que su columna es sin consignas.

Barrera no quiso dar detalles del hecho hasta hablar con sus abogados “para hacer una crónica más precisa (…) porque quedan, así como advertencias: ‘Hoy te vas, pero sabemos dónde vives, tu familia’. Entonces es algo complejo”, comentó.

Recordó que cuando estuvo en cautiverio, lo tuvieron con los ojos vendados y manos atadas, hincado la mayor parte del tiempo.

Le ofrecieron un poco de agua y de cenar, pero les dijo que no tenía hambre. Después lo llevaron a otro sitio. “Y me dejan en la entrada del municipio de Magdalena. Ahí yo pido ayuda, y mientras pedía ayuda de mi familia, también pido ayuda a las autoridades y llega la Guardia Nacional que me está acompañando en estos momentos”.

Dijo que acudirá a rendir su declaración a la Fiscalía de Jalisco, donde existe una denuncia que presentó su hija por su desaparición.

Adelantó que mañana acudirá a la Ciudad de México para solicitar el mecanismo de protección para periodistas.