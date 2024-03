Muere Hilda Elisa Riojas, la “segunda madre” Luis Donaldo Colosio Riojas

MONTERREY, N. L., (apro).- Hilda Elisa Riojas Reyes, tía y madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado, falleció este jueves a los 70 años de edad, de cáncer, informaron familiares.

Riojas Reyes era hermana de Diana Laura Riojas, madre del ahora candidato a senador por Movimiento Ciudadano, quien falleció de cáncer en noviembre de 1994, meses después de que su marido Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia, fuera asesinado ese mismo año en Baja California.

Al morir Diana Laura, Hilda Elisa, radicada en Monterrey, adoptó a Luis Donaldo hijo y a la hermana de éste, Mariana, y los crió en esta ciudad.

Colosio suspendió hoy todas sus actividades de campaña.

Esta tarde, Colosio publicó un video en redes en el que lamentó la muerte de su segunda madre:

“En el peor momento de mi vida, me salvó la vida, se trata de mi madre, mi segunda madre, Hilda Elisa Riojas, hermana de mi mamá Diana Laura, Chiqui, como le gustaba que le dijeran, fue una de esas personas que me enseño siempre a tomar las coas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ser perseverante, de ir echada para adelante. Te amo, mamá, gracias por todo, gracias por ese ejemplo de valentía, de coraje, de fuerza”.