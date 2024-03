Fiscalía de Guerrero y Secretaría del Bienestar olvidan a servidor de la Nación desaparecido

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).– A Miguel Huerta Torres, servidor de la Nación, nadie lo busca.

Su familia quedó en desamparo y salió huyendo de Guerrero por su seguridad.

La Secretaría del Bienestar, la dependencia para la que trabajaba el día que lo desaparecieron, se deslindó de él.

Eras las 6 de la tarde del 28 de febrero de 2023. En la comisaría de Temaxcalapa, municipio de Taxco, Miguel Huerta terminaba de dar información y de repartir tarjetas del Bienestar a los pobladores.

Portaba su chaleco color guinda y su mochila con los logotipos de la dependencia federal.

Dos sujetos armados llegaron en un taxi de la vecina comunidad Huixtac y se llevaron al servidor de la Nación en el mismo vehículo.

También subieron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberados por la noche.

A Miguel todavía lo llevaron a su casa. Ahí lo golpearon frente a su esposa y su hijo de 8 años. A su esposa la amenazaron. Fue la última vez que lo vieron.

Temaxcalapa está ubicada a 50 minutos de la cabecera de Taxco. Desde hace más de un año éste y pueblos circunvecinos como Huixtac, Ojo de Agua, San Juan Unión, Huahuaxtla, Paintla y Zapoapa denunciaron extorsión por parte de células de la organización criminal La Familia Michoacana.

Apenas el pasado 19 de febrero fue asesinado el comisario de Temaxcalapa, Alfonso Cano.

Cuando la desaparición de Miguel Huerta se dio a conocer, los medios ya mencionaban el deslinde del delegado federal en Guerrero de los Programas Sociales, Iván Hernández Díaz. Este se vio orillado a comunicarse con la familia porque el caso, dijo, afectaba su imagen.

El funcionario solo pidió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) realizar la búsqueda de su empleado y luego se deslindó de su trabajador. En marzo ya no le renovó su contrato.

“Lo único que nos dijo el delegado (Iván Hernández) es que lo que le sucedió a mi papá no fue culpa de ellos (de la Secretaría del Bienestar), que son cosas que pasan y que no se podía hacer nada porque eso no es parte de su trabajo”, dice a Proceso su hija, Jazmín Huerta.

El miércoles 28 de febrero el funcionario federal dejó claro su deslinde.

“Nosotros no tenemos algún comentario con el tema. Lo que tendríamos que hablar sería con la familia, creo que lo hemos hecho. Y la autoridad responsable, entiendo que le está dando seguimiento. Más allá de eso no podríamos tener otro comentario”.

Los familiares enviaron dos cartas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

También se le hizo saber del caso por medio de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

A un año, ni el presidente ni la gobernadora se han pronunciado acerca del tema.

La Fiscalía de Guerrero ignora pruebas aportadas por la familia

La Fiscalía de Guerrero puso interés en la investigación solo por dos meses, dice la familia de Huerta Torres.

En abril logró la detención de cinco personas por su probable autoría material de la desaparición forzada de Miguel, entre ellas la mujer que fue llevada con él en el taxi, Lucía Lagunas. El hijo de esta se fue hacía Estados Unidos.

Pero, nadie ha querido decir nada sobre el paradero de Huerta Torres.

La Fiscalía abandonó las búsquedas.

Hace siete meses su familia entregó a la FGE datos acerca del lugar donde Miguel Huerta podría estar con vida.

“Proporcionamos información a la Fiscalía y no hicieron los actos correspondientes”, dice Jazmín Huerta.

Dos meses después volvieron a entregar información, pero de igual manera fueron ignorados.

“Solicité que se realizara el rastreo del email (correo electrónico) de mi papá por nueva información que recibí y tampoco lo hicieron”, lamenta la hija.

Durante un año ha habido tres titulares del Ministerio Público en el lugar donde radica la carpeta de investigación.

Secretaría del Bienestar lo dio de baja y su familia queda sin recursos

Miguel Huerta, de 50 años, era el sostén de su esposa y cuatro hijos, tres de ellos menores de edad.

Su cargo era “Servidor de la Nación de la región Norte” por el que percibía 5 mil 861 pesos a la quincena.

Tras la desaparición forzada, la Secretaría del Bienestar dijo a la familia que sólo podría hacerse responsable de las dos quincenas de marzo de 2023.

Y que estas ya se habían depositado a su cuenta de Banco Azteca, por lo que la familia se tenía que entender con el banco. La tarjeta la tenía Miguel Huerta al momento de su desaparición.

Sus familiares directos reclaman el pago de salarios de marzo a julio de 2023.

“Lo que estamos peleando actualmente al banco son dos quincenas. Es una burla lo que vamos a recibir, pretenden que con dos quincenas que le daban a mi papá, mi mamá mantenga a tres menores de edad”, clama Jazmín.

La esposa y cuatro hijos fueron dejados a su suerte por la Secretaría del Bienestar. La familia tuvo empezar de cero su vida fuera de la entidad, sin dinero, sin trabajo, sin conocer a nadie.

A veces son ayudados por familiares cercanos, pero no les alcanza por lo que se han dedicado a vender algunos productos para sobrevivir.

Presionan a la Fiscalía con un mitin

A la titular de la fiscalía de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y al vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, la familia del Servidor de la Nación les ha solicitado en cuatro ocasiones una audiencia.

Cuando se las concedió, el 16 de febrero, la Fiscalía estaba acéfala porque la titular había solicitado licencia y no hubo quién atendiera a la familia que gastó más de 2 mil pesos para llegar hasta Chilpancingo.

Fue hasta que este miércoles 28 de febrero, justo a un año de la desaparición de Miguel Huerta, que el vicefiscal Gabriel Hernández recibió a una comisión.

Lo hizo por la presión de una marcha y un mitin afuera de la FGE por parte de familiares e integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo.

Más tarde, la institución informó que mostró avances en las investigaciones y prometió que daría información más concreta en los próximos días.

Jazmín Huerta dice que los actos de investigación que desde hace siete meses les solicitaron realizar a la Fiscalía y que esta se negó “en su momento servían para que mi papá fuera localizado con vida”.

“Para el caso que lo hagan actualmente, lo más seguro es que él ya sea localizado, pero sin vida y eso ya es responsabilidad de ellos”.