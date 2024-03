Tras asesinato de candidato de Morena, Eduardo Rivera pide protección para él y su familia

PUEBLA, Pue. (apro).- Tras el asesinato de Jaime González Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo, Eduardo Rivera Pérez, candidato a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, anunció que pedirá medidas de seguridad para él, su familia y su equipo de campaña.

En rueda de prensa, el alcalde panista con licencia alertó que en municipios de Puebla colindantes con Veracruz hay condiciones de riesgo para los contendientes que están por arrancar las campañas el próximo 31 de marzo.

En su caso, señaló que este mismo lunes presentará la solicitud formal de que se le brinden medidas de seguridad.

Cuestionado sobre el mismo tema, Alejandro Armenta Mier, candidato de Sigamos Haciendo Historia, replicó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que a él “lo cuida el pueblo”.

Sin embargo, reconoció que había gente de su equipo que le insistía en pedir medidas de seguridad para su campaña, lo cual estaba aún analizando. “A ver si me convencen” manifestó.

“Vamos a hacerlo con toda la prudencia que representa, para ser cuidadosos, a mí la verdad no me gusta eso porque soy Morena, 4T, a mí me cuida el pueblo”, agregó.