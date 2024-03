Matan a Policarpio Ramírez, primo del actual dirigente del PRI en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Policarpio Ramírez Coria, excandidato a la presidencia municipal de Paso de Ovejas por el PRI y primo del actual dirigente del PRI en Veracruz, fue asesinado a balazos en un estacionamiento en la ciudad de Cardel, municipio de La Antigua.

La Fiscalía de Veracruz confirmó que Policarpio Ramírez fue atacado a balazos en el estacionamiento de un restaurante de mariscos ubicado en la calle Felipe Ángeles de la ciudad de Cardel.

Ramírez Coria también había tomado protesta el 15 de mayo pasado como secretario de comercialización en CNC Veracruz Liga de Comunidades Agrarias y era conocido en la región, por ser hermano del e alcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez.

“Poly Ramírez”, como era conocido, era también primo del actual dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana. Actualmente hacía proselitismo en favor del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, José Yunes Zorrilla con quien posteó varias fotografías en su perfil de Facebook.

En esta red social, unos de sus últimos posteos fue hace seis días cuando dijo: “ Yo no soy enemigo de nadie, si tu te llenaste de odio conmigo pues tragatelo porque a mi no me interesa.

Cabe señalar que, en 2018, su hermano Abel Ramírez Coria también fue víctima de un atentado a balazos, pero salió ileso.

Este crimen ocurre a unas semanas del asesinato de Manuel Hernández Hernández, funcionario del gobierno municipal de Misantla y aspirante a diputación local por Morena quien fue atacado a balazos.

También el pasado 21 de febrero, Efraín García Sala, excandidato a la alcaldía del municipio de Alto Lucero del partido Fuerza por México en Veracruz, fue privado de su libertad sin que se tenga noticias de su paradero.

Otro hecho violento se registró en enero del 2024, cuando fue asesinado a balazos el presidente del comité municipal del PRD en el municipio de Cuitláhuac, José Alejandro Nadero.