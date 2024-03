PRD impugna la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a diputado federal

MORELOS (apro).- La candidatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo a una diputación federal plurinominal está en riesgo, pues el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó este lunes el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que la declaró procedente, pues considera que por ser gobernador de Morelos es inelegible debido al menos a tres preceptos constitucionales.

En el documento firmado por el representante de esa fuerza política ante el INE, Ángel Clemente Ávila Romero, cuya copia obra en poder de apro, se establece que la Constitución federal establece una prohibición expresa para que los gobernadores de los estados ocupen una diputación federal aun separándose de sus cargos, para ello citan el artículo 55 de la carta magna mexicana.

El mandato constitucional establece que para ser diputado se requieren una serie de requisitos y prohibiciones. Entre ellas, en el Fracción V párrafo tercero del artículo 55 dice literal: “Los gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.

El documento manifiesta que el origen histórico de dicha prohibición tiene como objeto tres finalidades: preservar las condiciones de equidad de la contienda; proteger la libertad del voto del electorado; y eliminar la posibilidad del uso de recursos públicos sobre los que tiene control el gobernador de Morelos para “perpetuarse en el ejercicio de la función pública del más alto nivel”.

Así, lo que busca la impugnación no es sólo cumplir un formalismo legal, sino proteger la equidad de la contienda, lo cual, según se establece en el documento, no sólo se logra con la voluntad del mandatario, expresada el 29 de febrero pasado, de no hacer campaña ni meterse en la elección.

Ahora bien, en algún momento la prohibición no estaba vigente. A pesar de que los gobernadores podían ocupar una candidatura para diputados o senadores, éstos deberían separarse de su cargo, por exigencia constitucional, al menos 90 días antes de la elección.

Lo que en el caso, tampoco se ha cumplido, por lo que deja aún más en entredicho, dice la impugnación, la equidad de la contienda.

Ello pues se infiere que cuando los gobernadores de los estados buscan una candidatura de este tipo, se colocan “en una posición ventajosa respecto del resto de participantes en la contienda y, en su caso, permite que los ejecutivos, puedan condicionar a la población (…) la prestación de servicios públicos, a cambio de beneficiarse del voto ciudadano que les permita alcanzar” el cargo que buscan.

Aunado a todo lo anterior, el propio artículo 55, dice la impugnación, también establece que para ser diputado federal se requiere, según la IV, “no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella”.

En este sentido, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, al ostentarse como jefe del Ejecutivo morelense, sigue teniendo bajo su mando a la policía estatal, además del Mando Único Coordinado de Policía que concentra a las policías de 35 de los 36 municipios. Para ello, la impugnación cita el artículo 70 de la Constitución de Morelos, que establece: “Son facultades del Gobernador del Estado: XX. Como Jefe de la Fuerza Pública Estatal, velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado; XXI. Cuidar de la disciplina de la guardia nacional”.

Además, en términos de la seguridad, ese mismo artículo, pero en la Fracción XXIX, señala que “la policía preventiva estará bajo el mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquella (la policía) acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”, lo que se interpreta como mando directo sobre la policía.

La impugnación incluye citas de los propios documentos internos de Morena, tales como los Estatutos Generales de Morena, su Declaración de Principios y el Programa de Acción, mismos que señalan específicamente que los funcionarios no pueden permanecer en el encargo si buscan otra candidatura.

Finalmente, el documento pide admitir la impugnación al acuerdo del INE que declara procedente la candidatura de Blanco Bravo aprobado el 29 de marzo. También pide que se notifique al mandatario como tercero interesado en la demanda, así como requerir el expediente completo del acuerdo del INE, y que se declare ilegal y nulo o no aprobado el registro de Cuauhtémoc Blanco a la candidatura a diputado federal plurinominal por Morena.