Fofo Márquez jamás se disculpó; no habrá perdón: Edith, víctima del influencer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En diversas entrevistas, Edith Márquez, sobreviviente de la golpiza del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, aclaró que, aunque el joven la conmovió en la audiencia, eso no significa que le otorgue el perdón.

“Él hizo referencia a que ha sido golpeado y que teme por la integridad de su vida dentro del penal y él a mí me conmovió”, dijo Edith en entrevista con “Kadri Paparazzi”.

Y aclaró: “No es que le quiera otorgar el perdón, porque creo que ayer se malinterpretó en una entrevista que tuve”.

Expresó que “entiende” a los padres de su agresor, ya que ella tiene hijos de casi la misma edad y dijo que no juzga a la madre de “Fofo”, Sandra, quien ayer publicó una carta para pedir perdón en nombre de su hijo.

Edith también recordó que la jueza pidió medidas de seguridad para la protección del imputado, después de que él declaró que temía por su vida.

“Sé que mi cabeza tiene precio, temo por mi vida”, dijo “Fofo” Márquez en la audiencia; luego se levantó la playera que traía puesta para mostrar los supuestos golpes en la espalda.

“Pudiste haberme provocado la muerte, porque tú sabes artes marciales (…) y una vez que me viste en el piso ya completamente tirada todavía fuiste capaz de darme puñetazos en todo mi cuerpo, no quedaste conforme. Yo te exhorto a que busques ayuda psicológica. Yo te exhorto a que cuando vayas a cometer otra acción que te saque de control, piensa dos veces lo que tú vas a hacer, porque ve las consecuencias que te puede traer, porque ahorita no estarías llorando que porque te hacen y te deshacen. ¿¡Imagínate que me hubieras asesinado en ese momento!?”, señaló Edith a “Fofo” Márquez.