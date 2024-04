Encañonan a morenista y le quitan material del debate en Irapuato; culpan a oposición (Videos)

GUANAJUATO, Gto., (apro).- La candidata de Morena a la alcaldía de Irapuato, Irma Leticia González Sánchez, acusó a integrantes del equipo de seguridad de su oponente de la alianza PAN-PRI-PRD, la panista Lorena Alfaro, de haber incurrido en un presunto robo a mano armada en contra de su asistente, al que habrían despojado de material que la morenista iba a usar en el debate efectuado la noche del miércoles.

Esto fue negado tanto por Alfaro como por su equipo de campaña. Sus colaboradores aseguraron que se trata de una versión infundada y que no hay evidencias de que escoltas de la panista estuvieran involucrados en el presunto asalto, sino que se trata de “guerra sucia”.

Según lo dicho por la aspirante de Morena, los escoltas de Lorena Alfaro, quien es alcaldesa con licencia y busca la reelección, amagaron con armas y robaron artículos a su secretario particular.

Incluso, Irma Leticia González difundió un video en el que se puede observar a un hombre a quien identificó como su asistente, sentado a la mesa de una cafetería, cuando dos hombres armados entran al local, le apuntan, lo obligan a tirarse boca abajo en el piso y se llevan una mochila y dos teléfonos celulares de la mesa, mientras dos empleados del establecimiento corrían a ponerse a salvo.

Irma Leticia, quien fue diputada local por el PRI antes de saltarse a Morena, declaró que ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y responsabilizó al personal de seguridad de su oponente panista de estos hechos.

Aseguró que se trataba de material que emplearía para el debate organizado por el Instituto Electoral del estado, que se desarrolló la noche del miércoles.

Esta versión fue avalada por la candidata morenista al gobierno del estado, Alma Alcaraz Hernández, quien dijo respaldar a Irma Leticia.

“Irma no está sola, tiene nuestro respaldo, no nos van a doblar no van a detener el deseo de cambio de miles de hombres y mujeres. Ni todas sus amenazas nos van a detener, puede más nuestra esperanza que su miedo”, fue el mensaje de Alma Alcaraz difundido en un comunicado de su campaña.

Pero en respuesta, el equipo de campaña de la candidata del PAN acusó a la candidata de Morena de hacer tales acusaciones en un “intento desesperado de guerra sucia” porque va abajo en las encuestas, aseguró.

En tanto que a través de un mensaje publicado en la red social X, la propia candidata Lorena Alfaro lamentó el incidente ocurrido al integrante del equipo de la morenista y la exhortó a presentar la denuncia "para que se haga la investigación correspondiente, se esclarezcan los hechos y se dé con los responsables".