“Cartier está cumpliendo”: Joyería respeta el precio erróneo de aretes que joven compró en 237 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana se viralizó el caso de LordeDandy (usuario de X), quien adquirió dos pares de aretes de la joyería Cartier en 237 pesos, cada uno –por error de la marca–, cuando estos estaban valuados en 237 mil pesos.

El cliente, de nombre Rogelio, recibió un oficio en el que la compañía le ofreció regresarle los $474 pesos que pagó por los dos pares de aretes; además de una botella de champagne Cartier Cuvée y un portapasaporte Cartier, esperando que LordeDandy renunciara al derecho de recibir su compra, así como de cualquier cantidad adicional. Rogelio decidió hacer público el caso.

LordeDandy se contactó con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de que Cartier le entregara su compra, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Consumidor tienen la obligación de respetar “los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido (…) y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna”.

De acuerdo con un hilo de lamarlasabrina en X –que el mismo Rogelio dio a conocer–, el 29 de febrero de este año hubo una primera audiencia para resolver el caso ante la autoridad correspondiente; Cartier no se presentó, pero LordeDandy –con toda su evidencia– sí.

El día de ayer, Rogelio dio a conocer –en sus historias de Instagram– un mensaje de Cartier con el mensaje “spoiler” (o “revelación”). LordeDandy confirmó en una publicación de X que recibirá sus aretes, por los que pagó un total de 474 pesos mexicanos.

“War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”.