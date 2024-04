Rocío Nahle acusa “golpeteo” y presenta denuncia ante la FGR por difamación y daño moral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por difamación, daño moral, falsificación de documentos, daños a terceros y acoso por el “golpeteo” que ha recibido durante su campaña.

La exfuncionaria federal anunció lo anterior en respuesta a la denuncia del empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, quien la acusó de usar una camioneta con reporte de robo como parte de la caravana vehicular de su campaña.

La mañana de este jueves, al término de un acto de campaña de la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, en Tuxpan, Veracruz, Nahle fue cuestionada por la prensa sobre la presencia del auto con reporte de robo en su caravana, a lo que contestó:

“Yo traigo solamente dos camionetas. Simpatizantes, militantes se suman a la gira o me acompañan a diferentes eventos. La camioneta negra que reportan como robada, la foto es del 18 de enero, donde jóvenes, dueños de la camioneta, que son de Coatzacoalcos, nos acompañaron”.

Según la versión de la morenista, los jóvenes “se regresaron a su casa, posteriormente, y el 27 de marzo, dos meses después, les robaron la camioneta; reportaron e hicieron la denuncia. A ellos mismos, a los dueños, les robaron la camioneta, pero la fotografía es del 18 de enero”.

La fecha que dio la candidata es diferente a la que mencionó Castagné, quien habló del 22 de marzo.

Luego, Rocío Nahle se quejó de “golpeteo” en su contra: “Todos los días son publicaciones que alguien lanza, sobre todo, la oposición, porque es un golpeteo. Estamos en una elección y pues, imagínese que yo todos los días tenga que estar saliendo a desmentir, cuando yo tengo giras de tres, cuatro municipios que visitar, ya llevo 160”.

Y aunque no especificó contra quién es la denuncia, argumentó que, como las publicaciones “son todos los días y es una tercera persona que ni conozco, pero que sale a decir tantas cosas, el día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República por difamación, difamación, daño moral, falsificación de documentos, falsificación; falsificaron unos documentos de unas cuentas en el extranjero que no tengo, que no son; y por daños también a terceros y acoso, acoso a mi persona y acoso a terceras personas”.

Nahle remató: “Esto ya brincó, pero es lo que yo tengo que hacer. Somos muy ocupados en nuestra campaña y preparando nuestro gobierno porque vamos a ganar aquí en Veracruz”.