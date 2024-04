Layda Sansores descarta agresiones sexuales contra mujeres policías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que no hay mujeres policía que sufrieran agresiones sexuales en el penal de Kobén y aunque sigue la investigación, indicó que lo más que hubo fue lanzada de piedras.

“Esto de las chicas las violadas no las vemos en dónde, lo más grave que he visto es una fisurita en un dedo, fue más el estrés”, afirmó.

–¿No hubo agresiones a mujeres?

–La chica que entra y que da su testimonio dice que estaban (…) que aventaban piedras, en fin, pero no cosas personales, no sexuales.

Al finalizar la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria estatal indicó: “Dicen que estaban más ocupados en tirar piedras que en lastimarlas. De cualquier manera se está haciendo la investigación porque parece que hubo una filtración”.

Reiteró que “dentro de todo si las chicas sufrieron alguna… no hubo una agresión sexual, están los psicólogos, qué podemos hacer, viendo hacia adelante, pero no han querido el diálogo”.

Sansores destacó que se reunió con varias de las afectadas, “una por una las que quisieron, con nosotros ellos quieren negociar en la plaza de la República donde se hacen carnavales, creen que ahí se pueda hacer una mesa de negociación, es imposible con toda su gente gritando”.

Aprovechó para asegurar que “nosotros estamos muy fuertes y trabajando y seguimos y la vida y los turistas tú los entrevistas ni cuenta se han dado porque Campeche es tranquilo”.

La gobernadora denunció que se han olvidado hasta del motivo del operativo y esto ha sido aprovechado por Movimiento Ciudadano, “pero nosotros desde el día siguiente resolvimos todo lo que pedían, el pliego petitorio, absolutamente todo menos las body cam, que eso ha evitado la corrupción y que es de los pocos estados que todos los policías trabajan con su body cam porque en Campeche la única ley que había es que no había ley”.

También consideró que los “buenos policías” se preparan en la academia y no ha habido problema por el paro de elementos de seguridad, al contrario.

“Mi estado está rete tranquilo, eso es lo curioso y creo que sin policía más tranquilo, menos delitos” y en torno a que convocaron a una marcha, respondió: “Sí, pero así es Elito (en alusión a Eliseo Fernández) y su socio de la casita que salió en Campeche”.

–¿Está detrás de todo?

–Absolutamente, llegó Moreira para pagar, tres horas, cuatro horas y unas maletotas, ya sabemos quién lo mueve, cuál es la mano negra que mueve la cuna entonces no nos preocupa.

“Cada vez se vienen más policías que ya se vinieron a la academia donde están concentrados los buenos policías. Creo que esto nos va a servir para limpiar la policía porque quienes están, las cabecillas son altos mandos del gobierno de Alito, la corrupción a todo lo que daba y todo lo demás es un pretexto, no tuvimos muertos, no tuvimos heridos”.

Consideró que los elementos que no son los buenos policías “ya están inquietos porque van viendo que el movimiento va para abajo, su protesta”.

Afirmó que “no hemos hecho ninguna represión, lo que sí que habrá que ver la parte administrativa quien no trabaja que no se le pague”.

La gobernadora insistió en que “están haciendo las investigaciones, entró ya la fiscalía porque realmente cuando piden la cabeza de la secretaria de Seguridad, ella no tuvo responsabilidad de acuerdo a la ley, ella no es quien organiza esto, sino es la subdirectora de Penales y ahí cuatro días antes no estuvo, desapareció el director del penal, cosas raras que se están estudiando”.