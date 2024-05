Aspirante a diputado encara a candidata de MC y desata trifulca en pleno debate en NL (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pedro Garza Treviño, candidato a diputado por la coalición PRI-PAN-PRD, provocó gritos, empujones y manotazos durante el debate de diputados federales por el Distrito 11 en Nuevo León, después de que la candidata Laura Paula López Sánchez, de Movimiento Ciudadano, le cuestionó que ahora se encuentre en el PRI.

"Pedro Garza hoy es el candidato del PRIAN, aquel partido que te robó la alcaldía de Guadalupe, hoy dejas que te abrace y te cobije o será acaso que no se la robó, o más bien se la vendieron, no sé", señaló López Sánchez.

Al ser el turno del candidato de expresar sus consideraciones finales, él terminó su participación tratando de aclarar su postura a gritos, por lo que el moderador le pidió que se detuviera.

"Me está acusando. Me conoces, entonces sabes quién soy. No te pases de lista. Te fuiste porque ya no pudiste acomodar a nadie. ¡Arriba el PAN! ¡Soy del PAN!”, gritó Garza Treviño e incluso se levantó de su asiento para increpar de frente a la emecista, mientras el moderador trataba de tranquilizar los ánimos.

El hijo de la candidata, quien se encontraba en las butacas, le reclamó al panista el trato a su madre y el hombre mayor le respondió, otros militantes se unieron a los gritos e incluso llegaron a los empujones y manotazos.

“Esta institución la abrimos para la democracia, no para exhibirnos, ninguno de los partidos. Les exijo respeto para esta institución”, amonestó el moderador del debate.

MC, partido de López Sánchez, se posicionó al respecto de la situación y condenó las acciones de Garza Treviño, a través de su cuenta de X: “Esto es un acto de violencia pública e intimidación contra una candidata y debe ser sancionado como tal por la autoridad electoral. Pedro Garza Treviño debería ofrecer una disculpa y retirar su candidatura”.