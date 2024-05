Tren embiste un autobús de pasajeros en Hidalgo; una persona murió (Video)

PACHUCA, Hgo. (apro).- Una persona sin vida y cinco lesionados dejó el accidente terrestre en donde un tren ferroviario embistió a un camión de pasajeros de la ruta AVM la mañana del miércoles 1 de mayo, en la Colonia Tlamaco del municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPH) informó que el conductor de la unidad de pasajeros se dio a la fuga, por lo que implementó un operativo de búsqueda.

Los cuerpos de emergencia municipal y de la entidad, así como Protección Civil y Cruz Roja, atendieron la emergencia, que dio como resultado el fallecimiento y los cinco lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Tula para su atención médica.

08:20 tren embiste autobús de la línea grupo valle del mezquital saldo 5 lesionados y uno fallecido en tlamaco municipio de Atitalaquia Hidalgo pic.twitter.com/fmfg4WbuKo — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) May 2, 2024

Con base en los datos proporcionados por el gobierno de Hidalgo, tres de los heridos responde a los nombres con iniciales S. H. M. de 47 años; J. E. C. Á. de 43 años; J. D. Z. M. de 20 años. Dos más optaron por no dar a conocer su identidad. No obstante, el gabinete de seguridad dijo que su estado de salud es estable, con atención por las lesiones.

Las iniciales de quien perdió la vida son J. Á. V. de 40 años.

Los primeros reportes de las autoridades refieren que el chofer del autobús de la línea AVM intentó ganarle el paso al tren, que al no lo lograr frenar lo remolcó, ocasionando de inmediato una volcadura y quiebre de cristales.

El momento del impacto fue captado por una cámara de seguridad. Tras la colisión, personas de la comunidad fueron los primeros en brindar auxilio y tratar de liberar a quienes habían quedado atrapados al interior de la unidad.