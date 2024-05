Así abandonó el debate candidato del PAN que fue acusado de nexos con el narco (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mauricio Fernández Garza, candidato por la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, abandonó abruptamente el debate en pleno ejercicio, después de que la candidata Lorenia Canavati, del partido MC, lo señaló de haber pactado con el narco.

En el debate, organizado por Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) este fin de semana, se discutió el tema de seguridad en aquella entidad. Al llegar su turno, Lorenia Canavati acusó a Fernández Garza de haber pactado con el crimen organizado.

“Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con ‘Grupos Rudos’, yo ya expuse el cómo sí. Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro. No es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado. Hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman”, acusó la emecista.

Canavati, además, señaló que el panista había presumido y defendido a su “Grupo Rudo” y aceptó pagarles, por lo que la candidata denunció que “lo que hiciste es el problema, no la solución”.

Después de que Canavati terminó su intervención, el panista interrumpió el debate.

“Yo me voy, yo vine aquí a un debate, no a estar escuchando estupideces de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto, pero no es posible que no sepan ni de los temas”, declaró antes de retirarse.

Más tarde, el candidato publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que explicó que la emecista lo había acusado “con mucha inmoralidad” de “delitos federales de hace 15 años, sin ninguna prueba”. El panista dijo que como no había derecho de réplica, “pues me fui”.

Mauricio Fernández Garza fue presidente municipal de San Pedro Garza García entre 2015 y 2018, periodo en el cual instauró el “Grupo Rudo”, para la seguridad de ese municipio.

De acuerdo con una publicación de Proceso, el grupo de Fernández fue acusado de ser un engaño, ya que supuestamente había hecho un acuerdo con los hermanos Beltrán Leyva, para que estos evitaran que otros grupos del crimen organizado se establecieran en esa entidad, según confesó –ante una corte en Dallas– Jesús Gerardo Ledesma Campero, hijo de uno de los exintegrantes del grupo, en 2016.

Las declaraciones de Ledesma Campero ocurrieron en el contexto del juicio que se llevó a cabo ese año en una corte de Dallas, Texas, contra Jesús Gerardo Ledesma Cepeda –su padre– y José Luis Cepeda Cortés –también familiar de los primeros dos–.

El juicio fue por la implicación de estos tres, en el asesinado del abogado del Cártel de Golfo, Juan Guerrero Chapa. Previamente, Ledesma Campero se había declarado culpable de un cargo de acoso interestatal y fungió como testigo del estado, en el juicio contra sus familiares.