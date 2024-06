Localizan los restos del reportero Víctor Manuel Jiménez, desaparecido en 2020 en Celaya

GUANAJUATO, Gto. (apro).– El reportero Víctor Manuel Jiménez Campos permaneció desaparecido desde el 1 de noviembre de 2020, cuando salió de su casa en Celaya para acudir a un partido de beisbol que transmitiría en su página informativa, y hasta este lunes 10 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó los restos identificados como suyos a su familia.

Pasaron tres años y medio sin que Víctor Manuel fuera localizado a pesar de que, por lo menos en dos ocasiones durante ese tiempo, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre habló de “avances significativos” en la investigación y búsqueda para dar con su paradero.

Información proporcionada por la FGE, pero no de manera oficial, señala que los restos óseos del reportero, dedicado particularmente a la cobertura de hechos delictivos y de “nota roja” en diversos medios y páginas digitales, fueron localizados “este año” –sin precisar fecha– en un pozo de agua abandonado en la comunidad de Torrecillas, del municipio de Villagrán.

Se trata de una localidad ubicada dentro del territorio de influencia del Cártel Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, de ese lugar se recuperaron elementos óseos “en condiciones de dignidad póstuma para su posterior tratamiento de identificación” por las áreas de la institución dedicadas a ello.

Y el lunes 10, la FGE realizó la notificación a los familiares.

Algunos de sus amigos y compañeros reporteros confirmaron la identificación en publicaciones en redes sociales.

Allí menciona algo de la trayectoria del reportero en la página de Nota Roja de Celaya, después en Digital Noticias y finalmente en Rotativa Digital de Guanajuato, en los que estuvo alrededor de cuatro años.

En los últimos días de octubre, sus amigos dejaron de tener contacto con Víctor Manuel, quien no les respondía los mensajes.

“Luisito informa”, amigo de Víctor, publicó: “Casi culminaba octubre del 2020 querido amigo cuando ya no respondías mis mensajes, ni llamadas, supe que ya no regresaste a casa y al momento no entiendo ni comprendo qué fue lo que pasó, después de eso pasaron 3 años y 8 meses sin saber de tu paradero”.

La ficha de búsqueda de Víctor precisa que contaba con 38 años cuando fue visto por última vez el 1 de noviembre de 2020 en un campo de beisbol de la comunidad de Elguera, en Celaya. Le apodaban “El Gordo”. El 4 de noviembre fue denunciada su desaparición ante las autoridades.

En una búsqueda que hicieron amigos y familiares por los terrenos de cultivo en la comunidad, encontraron ropa del reportero: su playera y uno de sus tenis, ambos manchados de sangre. No se supo nada más.

Unos días después fue asesinado en Salamanca el reportero Israel Vázquez Rangel, de El Salmantino, cuando acudió a hacer la cobertura de un hecho delictivo en la avenida Salamanca 400 de esa ciudad, el 9 de noviembre.

Decenas de reporteros de diversos medios protestaron ante la Fiscalía y el Palacio de Gobierno del estado, exigiendo la localización de Víctor y el esclarecimiento del asesinato de Israel.

En el caso del asesinato de Israel, los dos autores materiales fueron detenidos, juzgados y sentenciados a penas de hasta 20 años de prisión, aunque sigue pendiente aclarar y procesar a quien dio la orden o fue el autor intelectual.

En tanto, este martes 11 de junio, los restos de Víctor Manuel son velados en el mausoleo de la funeraria La Amistad, en Celaya, para después darle sepultura.